Las reservas del Banco Central volvieron a superar los u$s50.000 millones tras una fuerte compra de dólares Con un saldo positivo de u$s182 millones en la última jornada, la autoridad monetaria consolida un ritmo acelerado de adquisición de divisas en octubre e incrementa el stock de activos internacionales. Por Agregar C5N en









La entidad monetaria encadena 13 jornadas consecutivas con terreno positivo en el mercado.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró u$s182 millones en el mercado oficial de cambios este jueves, lo que le permitió elevar las reservas internacionales brutas a u$s50.040 millones. De este modo, el stock de divisas de la entidad monetaria logró traspasar el umbral de los u$s50.000 millones por primera vez desde el pasado 16 de septiembre, tras registrar un incremento de u$s318 millones en un solo día.

Con este resultado, la autoridad monetaria acumula un saldo comprador de u$s914 millones en lo que va de octubre y encadena 13 jornadas consecutivas con terreno positivo en el mercado. La aceleración es marcada respecto del mes previo: durante la primera quincena de octubre, el BCRA promedió compras por u$s91 millones diarios, cifra cuatro veces superior al promedio diario de u$s22 millones registrado en septiembre. En el acumulado del año 2026, las compras oficiales alcanzan los u$s15.482 millones, superando la meta anual de u$s10.000 millones pautada oportunamente con el FMI.

#DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/Qev6HZIV4a#ReservasBCRA pic.twitter.com/oRktgm0SGW — BCRA (@BancoCentral_AR) October 15, 2026 La absorción de divisas realizada durante la última rueda representó aproximadamente el 36% del volumen total operado en el mercado de contado, que se ubicó en u$s510,7 millones. Este nivel de intervención oficial fue abastecido por una mayor oferta genuina del sector privado -vinculada en parte a liquidaciones de obligaciones negociables-, lo que permitió a la entidad que preside Santiago Bausili capturar un volumen significativo de dólares sin generar presiones alcistas en la cotización.

Además de la acumulación por compras directas, la recuperación de las reservas brutas se vio favorecida por el efecto positivo de la valuación de activos internacionales. En particular, el alza del 0,60% en la cotización internacional del oro aportó unos u$s140 millones a las arcas oficiales, a lo que se sumó el fortalecimiento del euro, la libra esterlina, el yuan y el yen frente al dólar estadounidense.

A la par de la acumulación de divisas, el tipo de cambio oficial operó con marcada estabilidad. El dólar mayorista cerró en $1.513, ubicándose a un 27,8% de distancia del límite superior de la banda cambiaria fijado en $1.935,12, mientras que las cotizaciones bursátiles y el dólar informal registraron leves bajas en la jornada.