Claudio Loser, exdirector del FMI: "No creo que le den a la Argentina más del 40% en el desembolso inicial"

El board del FMI todavía no acordó el monto y el primer desembolso.

El exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Hemisferio Occidental, Claudio Loser , se mostró escéptico con el nuevo entendimiento con Argentina y descartó que el primer desembolso sea considerable: "No creo que le den a la Argentina más del 40% en el desembolso inicial" , expresó.

En una entrevista al programa El Diario, con la conducción de Daniela Ballester y Julián Guarino, el funcionario del organismo dio sus sensaciones ante un nuevo préstamo con el FMI: "El Fondo no creo que le de más del 40% en el desembolso inicial. El presidente Donald Trump, que se dice amigo, no está interesado y no va a poder empujar en eso porque muchos otros se van a oponer: son 190 países en el organismo".