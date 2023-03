ANSES: cuál es el certificado fundamental para cobrar un plan social en marzo 2023

Este documento es un comprobante que permite demostrar que el interesado no percibe ningún otro ingreso provisto por la ANSES.

Qué es la Certificación Negativa de ANSES

La certificación Negativa es un documento que valida al titular ante cualquier organismo que no cuenta con ciertos beneficios como por ejemplo obra social o que no realizó compra de dólares. Este comprobante busca validar que la persona tramitante no cuenta con ningún movimiento vinculado a la ANSES dentro del período que se ha seleccionado.

Para qué sirve la Certificación Negativa de ANSES

La certificación negativa es un comprobante que emite la ANSES y tiene una validez de 30 días, donde se deja constancias que no se registra:

Declaraciones juradas como trabajador/a bajo relación de dependencia.

Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (tanto para trabajadores/as activos/as como pasivos/as).

Transferencias como Autónomo y/o Monotributista y/o Trabajadores de Casas Particulares.

Cobro de Asignación por Maternidad para Trabajadoras de Casas Particulares.

Cobro de la Prestación por Desempleo.

Cobro de programas sociales.

Cobro de la Asignación Universal por Hijo e Hija y/o embarazo.

Cobro de Asignaciones Famliares.

Cobro de Progresar.

Iniciación de Prestación Previsional Nacional

Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud.

Obra social.

Además, en este comprobante figura si se encuentra o no registrado como Monotributista Social informado por el Ministerio de Desarrollo Social.

Como pido la Certificación Negativa de ANSES

La certificación negativa se obtiene a través de la página web de la ANSES y no requiere sello o firma de un agente del organismo. También se puede realizar la consulta a través de Mi ANSES ingresando el CUIL y Clave de la Seguridad Social.