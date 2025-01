Vuelve el fútbol gratis a la tevé: detalles de la transmisión del Apertura 2025

Aunque la TV Pública ya no tiene los derechos para pasar los partidos, los hinchas tendrán la oportunidad de acceder a ellos sin costo. ¿Dónde y cómo verlos?

Los ocho equipos mejores clasificados de cada zona pasarán a la etapa de los play offs. Los partidos de octavos, cuartos y semifinales se jugarán en la cancha del mejor clasificado, y la final será en cancha neutral. También habrá dos descensos: uno para el peor promedio y otro para el peor ubicado en la Tabla Anual.

Cabe recordar que la TV Pública no transmitirá el Torneo Apertura 2025 porque ESPN, la señal deportiva de Disney, no renovó el acuerdo que le permitía poner al aire dos partidos por fecha. Esto significa que el fútbol gratis vuelve en este campeonato, pero los partidos liberados no se verán por el canal estatal.

Torneo Apertura Betano 2025 ligaprofesional.ar

Cómo se transmitirá el Torneo Apertura 2025: ¿habrá fútbol gratis?

La mayor parte del Torneo Apertura 2025 se transmitirá por ESPN Premium y TNT Sports, por lo que será obligatorio contar con un servicio de televisión por cable para ver la grilla completa. De todas maneras, la Copa de la Liga Profesional confirmó que habrá partidos liberados para que los hinchas puedan ver fútbol gratis.

Según se anunció, en esta primera fecha habrá dos encuentros que se transmitirán en simultáneo por ESPN Premium y por la señal básica de ESPN, que no pertenece al pack fútbol. Esto se repetirá el resto del campeonato, siempre con dos partidos por fecha, para reemplazar a los que antes podían verse por la TV Pública.

Los partidos de la primera fecha del Torneo Apertura que podrán verse gratis son:

Defensa y Justicia vs. Banfield (Zona A), jueves 23 a las 21:30 por ESPN.

Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona B), viernes 24 a las 17 por ESPN.

Copa de la Liga Profesional fútbol gratis televisión Captura X

Así se jugará la primera fecha del Apertura 2025

La primera fecha del Torneo Apertura 2025 empezará el jueves 23 y terminará el domingo 26 de enero. El fixture de la Copa de la Liga Profesional dará inicio con los siguientes partidos:

Jueves 23 de enero:

19:00 Tigre vs. Vélez (interzonal), por ESPN Premium.

19:00 Godoy Cruz vs. Rosario Central (Zona B), por TNT Sports.

21:30 Newell's vs. Independiente Rivadavia (Zona A), por TNT Sports.

21:30 Defensa y Justicia vs. Banfield (Zona A), por ESPN.

Viernes 24 de enero:

17:00 Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona B), por ESPN.

17:00 Barracas Central vs. Racing (Zona A), por TNT Sports.

19:15 Independiente vs. Sarmiento (Zona B), por ESPN Premium.

21:00 Belgrano vs. Huracán (Zona A), por TNT Sports.

21:30 San Martín (SJ) vs. Atlético Tucumán (Zona B), por ESPN Premium.

Sábado 25 de enero:

17:00 San Lorenzo vs. Talleres (Zona B), por TNT Sports.

19:15 Instituto vs. Gimnasia LP (Zona B), por ESPN Premium.

19:15 Estudiantes LP vs. Unión (Zona A), por TNT Sports.

21:30 Platense vs. River (Zona B), por ESPN Premium.

Domingo 26 de enero: