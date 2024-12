Thiago Almada, emocionado tras ser campeón de la Copa Libertadores: "La vida me regaló mucho más de lo que esperaba"

Emotivas palabras de Thiago Almada tras ser campeón de la Libertadores: "La vida me regaló mucho más de lo que esperaba."

"Cuando Botafogo me llamó, me propusieron pelear la Copa Libertadores y el Brasileirao, fue muy emocionante para mí. Me ayudó mucho mi familia a tomar esta decisión, mi novia. Por eso se lo quiero dedicar a ellos y al club que se fijó en mi. Estoy muy contento", declaró el ex-Vélez.

"La vida me regaló mucho más de lo que esperaba. Ahora vamos a ir por el Brasileirao que estamos a dos fechas. Vamos a festejar con nuestra gente, nuestra familia y después ya a pensar en el partido del Brasileirao que tenemos que ser campeones también", agregó el futbolista de 23 años quien sueña con sumar un nuevo título en su carrera.

Consultado sobre la victoria a pesar de la temprana expulsión de Gregore, Almada respondió que el equipo se vio obligado a dar una demostración de carácter. "Hicimos un gran partido. Fuimos inteligentes y creo que fuimos los mejores de la copa, por eso somos campeones".

Por último, el futbolista mandó un saludo a sus amigos y conocidos de Fuerte Apache, barrió en el que vivió los primeros años de su vida. "Quiero mandar un saludo a la gente de mi barrio que siempre me aguanta y me apoya y le digo a los chicos que sueñen que pueden lograrlo", concluyó.