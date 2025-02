Riquelme, en medio de la polémica sobre las SAD: "El club es de los socios y lo vamos a cuidar"

En una entrevista en el programa DSports, el mandamás del club de la Ribera evitó hablar del polémico acuerdo entre Estudiantes y el empresario estadounidense Foster Gillett y cruzó al binomio Andrés Ibarra-Mauricio Macri: "Al hincha de Boca le repetí por 20 días que nos quieren arrancar el corazón, no nos quieren dejar votar más, así que bueno, hoy me deja tranquilo que el hincha ve que yo no les miento, que siempre les voy a decir la verdad: a nuestro club lo quieren privatizar, no tengan dudas", expresó.