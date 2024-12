Racing: Diego Milito presentó a Sebastián Saja y confirmaron que buscarán mantener a Gustavo Costas como DT

El candidato a presidente de la Academia y el exarquero campeón en el club en 2014 aseguraron que el actual técnico "no es ni el plan A, B ni C, es el único plan. Nos vamos a sentar con él para ver lo que necesita". Las elecciones se llevarán a cabo el 15 diciembre.

Lo que todos esperaban saber sobre el futuro si Milito gana como presidente, lo contó Saja: “Gustavo no es ni el plan A, B ni C, es el único plan. Me encantaría poder sentarme con él el día que anunciemos que Diego ganó es llamarlo y quiero escucharlo para ver qué necesita, qué le faltó y potenciar el trabajo para llevarlo al siguiente nivel para que siga siendo competitivo”.

Gustavo Costas Racing

También aprovechó para asegurar que se hizo un análisis del equipo y expresó que “cambiaría la definición de un plantel muy grande por un plantel muy rico. Aprovecho para felicitar al plantel y al cuerpo técnico por semejante logro. Nuestra tarea es trabajar con los jugadores de Racing”.

También tuvo su momento para agradecer a Milito por llamarlo: “¿Cómo no acompañarte? Gracias por hacerme volver acá. Gracias por hacerme sentir muy cerca. Gracias porque volviste a hacerme sentir a Racing cerca. Te dije ‘dejámelo pensar’, pero tenía que pensar porque me estabas ofreciendo un cargo de muchísima responsabilidad. Siempre supe que en algún momento iba a volver. Nadie mejor que él para orientarme”.

Por su parte, el candidato a presidente soltó solo halagos para el integrante de su equipo: “Estar presentando una persona muy especial. Será nuestro director deportivo. Lo conocen muy bien. Tenemos la suerte de conocer al club. Tiene sentido pertenencia. Tiene los valores que queremos representar. Quiero personalmente agradecerte, Seba”.

Embed Presentación del proyecto deportivo de Diego #Milito y Sebastián #Saja en Racing Sueña#elshowderacing pic.twitter.com/RSq6JGZr3D — El Show de Racing (@elshowderacing) December 3, 2024

Milito hizo hincapié indirectamente a su anterior paso por el club con Víctor Blanco a la cabeza, en el cual aseguró no poder trabajar con tranquilidad y disparó: “Sebastián va a tener todo nuestro apoyo”.

"Lisandro (López) es un gran ídolo y una gran persona, a quien admiro. Fue de los primeros en enterarse de mi candidatura. Él sabe que yo quiero que los ídolos de #Racing estén presentes. Las puertas están abiertas para cuando decida volver al club", concluyó.