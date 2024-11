Racing: el posteo de Diego Milito que confirmaría a Sebastián Saja como director deportivo

Saja fue consultado en 2023 sobre un posible llamado de Milito: “Me pondría en un gran aprieto. No puedo ni afirmar ni por sí ni por no porque todo es muy dinámico. Hoy el presente me encuentra muy bien desde todo punto de vista. Por supuesto sería una decisión difícil, pero por supuesto que cualquier cosa siempre me proponga me va a entusiasmar y lo voy a querer acompañar. Acá es deseo personal y satisfacer el ego de uno, la amistad. Tendrá que verse en ese momento”.

Ahora, Milito publicó en su cuenta de Instagram una foto con Saja de cuando se consagraron campeones del Torneo Transición. Ambos se retiraron el mismo día del Cilindro, el 21 mayo del 2016 en la victoria frente a Temperley. ¿Vuelven juntos?

Diego Milito presentó sus propuestas como candidato a presidente de Racing