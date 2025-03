Preocupa la salud de una vieja gloria de Boca: está en terapia intensiva

“Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. En el hospital me decían que me iba mañana cada día. Me dijeron que estuve cerca de morir”, indicó en esa fecha.

Hugo Gatti

Ahora, se dio a conocer que una neumonía es lo que lo tiene en terapia intensiva desde hace unos días. Esto se da luego de la operación de cadera que se tuvo que hacer de manera obligada tras la caída.

Se esperan más novedades en las próximas horas, pero el mundo del fútbol se encuentra preocupado por su salud.