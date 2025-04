Madrid Open 2025: una jugadora sorprendió con el saque de tenis más extraño de la historia

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/settenisok/status/1916490419652698405&partner=&hide_thread=false El ace más surreal de la temporada.



By Marta Kostyuk.



pic.twitter.com/YAJMa4Wxfk — Set Tenis (@settenisok) April 27, 2025

Kostyuk mostró su completa sorpresa mientras miraba a la jueza de silla para ver si realmente era válido el saque. Pero, como corresponde, pidió disculpas a su rival y se dirigió a su silla.

La tenista de 21 años volvió a ser noticia, luego de la anterior ronda donde festejó su victoria contra Emma Raducanu con su perro. Semanas atrás, también había sido viral porque cerró su partido contra Anna Blinkova en el Abierto de Miami por sacar de abajo.

La fuerte revelación de Novak Djokovic tras quedar eliminado en Madrid: "Podría haber sido mi último partido acá"

El tenista serbio Novak Djokovic expuso su incertidumbre con respecto a su futuro profesional luego de quedar eliminado del Masters 1000 de Madrid en su debut contra el italiano Matteo Arnaldi, por 6-3 y 6-4. "No sé si volveré", advirtió el histórico jugador.

Novak Djokovic Redes sociales

En una conferencia de prensa tras la derrota contra Arnaldi, Djokovic reconoció su duda sobre si volverá a jugar en el Masters 1000 de Madrid. "Este podría haber sido mi último partido en Madrid. No sé si volveré. Ahora mismo no lo sé. Volveré aunque quizá no como jugador. Espero que no, pero podría ser", expresó.

En tal sentido, admitió la dificultad que atravesó en el partido contra el italiano: "Obviamente que después de perder un partido uno no se siente bien pero he tenido algunos estos años y ya sé lo que es. Sabía que iba a ser un partido inaugural muy difícil para mí en este torneo. Arnaldi es un jugador muy bueno, de calidad, y yo no jugué muchos partidos en arcilla. Entrené bien pero es completamente diferente cuando se sale a la cancha".