La fuerte revelación de Novak Djokovic tras quedar eliminado en Madrid: "Podría haber sido mi último partido acá"

El tenista serbio cayó en su debut del Masters 1000 en la ciudad española contra Matteo Arnaldi y profundizó su mal momento. "Mi nivel aún no está donde me gustaría", advirtió.

En una conferencia de prensa tras la derrota contra Arnaldi, Djokovic reconoció su duda sobre si volverá a jugar en el Masters 1000 de Madrid. "Este podría haber sido mi último partido en Madrid. No sé si volveré. Ahora mismo no lo sé. Volveré aunque quizá no como jugador. Espero que no, pero podría ser", expresó.