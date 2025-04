La promesa de Boca que se fue libre del club y hoy tiene una agencia de modelos

El volante se fue del club de la Ribera en medio de una polémica que terminó en el TAS. El movimiento no le salió como esperaba y no logró consolidarse en el fútbol europeo.

Boca ya había recibido una oferta de Países Bajos que a Nayar le hubieran significado unos 500.000 euros anuales, pero el club la rechazó y le ofreció $50.000 por el mismo período. El jugador se enojó y, cuando apareció la opción de jugar en España, siguió el consejo de su representante y se fue libre.

Sebastián Nayar en Boca Instagram @sebasnayar8

"Después Boca apareció con un contrato que yo había firmado supuestamente tres días antes de irme. Si yo sé que me voy a ir a España, no voy a firmar un contrato tres días antes. Estuve como cuatro meses sin jugar hasta que pudieron solucionar con el TAS, llegó a un acuerdo del Recreativo de Huelva con Boca, y creo que le pagaron un millón y pico de euros más", recordó a Infobae.

Ahora, viéndolo a la distancia, Nayar reconoce que se equivocó. "Me fui antes de lo que me tendría que haber ido. Malas decisiones mías, un poco de inmadurez y un poco de que los representantes te hablan, te muestran mucho dinero. Pero al final la decisión fue mía y me equivoqué. Se lo digo a todo el mundo: no hay como Boca en ningún lado", afirmó.

El paso de Sebastián Nayar por el fútbol

Tras irse de Boca, Sebastián Nayar llegó al Recreativo de Huelva en julio de 2008. Sin embargo, el club decidió rescindir su contrato al terminar esa misma temporada: el argentino había acumulado situaciones de indisciplina, como choques con el entrenador y sus compañeros, además de multas por sobrepeso y llegadas tarde.

Para la temporada 2009-2010 fue contratado por el Deportivo Cali de Colombia, y a partir de allí inició un periplo que lo llevaría por el Atlante de México, Aldosivi y otros clubes de España, Grecia, Gibraltar y Malta. En ninguno de ellos logró consolidarse, y sufrió dos lesiones graves en la rodilla derecha que tampoco lo ayudaron.

Sebastián Nayar Instagram @sebasnayar8

"El doctor ya me dijo a los 27 que desde su punto de vista lo vaya dejando, y era algo que siempre posponía. Me retiré cuando vino la pandemia. Estaba en Malta, con una lesión grande, que no tengo meniscos, y ahí creí que era el momento. Ya llevaba 14 años de dolor", explicó.

Hoy, a los 36 años, Nayar vive en Malta, donde trabaja como empresario y representante de jugadores. También maneja una agencia de modelos que fundó junto a su pareja. "Ella es la que mejor se maneja en ese mundo y yo la ayudo un poco, pero más que nada es de ella. Cuando necesitan o nos piden gente, como nosotros tenemos acá modelos, las conectamos con las empresas", sostuvo.