La pregunta de un periodista uruguayo que hizo llorar a Lionel Scaloni

Nicolás Falcón se hizo presente en la conferencia de prensa del entrenador argentino luego de la victoria sobre Uruguay en el Estadio Centenario. "No tengas vergüenza de ser uruguayo", le dijo el DT.

Tras consultarle sobre la participación de Lionel Messi en el Mundial de Clubes y su posterior actuación en la Copa del Mundo, Falcón no dudó en expresar su agradecimiento para con el DT: "Es un honor que estés aquí en Uruguay. Yo estuve con Argentina cubriendo todo el Mundial. Un saludo a todo el equipo de videoanalistas".

Scaloni, visiblemente emocionado, esbozó una sonrisa y respondió: "Me vas a hacer emocionar", mientras sus colegas comenzaban a aplaudir. Acto seguido, el entrenador le preguntó el nombre al periodista y Falcón, como con una especie de murmuro, dijo: "Soy uruguayo".

"Gracias por tus palabras. No tengas vergüenza de decir que sos uruguayo. Yo tengo más amigos de Uruguay que argentinos. Les mando un saludo a todos. Al Tata, a Nando Muslera, al Chori Castro. Si me pongo a nombrar uno por uno, me voy a olvidar alguno", agregó entre risas.

Retomando la pregunta sobre Messi y su desempeño en Inter Miami, Scaloni aseguró: "Sabemos cómo es él y, más allá de los rivales, es un chico que va a competir esté donde esté. El Mundial de Clubes es una buena oportunidad. Después, tiene los partidos en su equipo para ponerse bien y en la Selección si va todo bien. No me preocupa".