La bronca de Franco Colapinto tras abandonar en el Gran Premio de Qatar: "Es una mala racha"

En diálogo con un grupo de periodistas después del Gran Premio de Qatar, cuyo ganador fue Max Verstappen , Colapinto expuso su descontento por la carrera: "Fue mucha mala suerte. No tengo muchas palabras para explicar la situación. Fue un día muy complicado otra vez. Me voy con bronca. Son carreras y cosas que pasan, es una mala racha y hay que pasarla como en cualquier deporte. Ya van a venir las buenas".

"Esperemos dar vuelta la página y cerrar bien el año que para mí va a ser motivacionalmente más importante. Me dio bronca porque fue una carrera muy divertida, pasaron muchas cosas", agregó.

En tanto, el pilarense manifestó su desasosiego por el estado de su monoplaza de la escudería Williams. "Me chocaron fuerte. Me llevaron puesto. Me preocupa un poco el auto, hay que ver bien qué se rompió y después ver qué se puede arreglar", expresó.

El choque de atrás que dejó afuera a Franco Colapinto en la primera vuelta del Gran Premio de Qatar

Franco Colapinto se vio obligado a abandonar en la primera vuelta del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 luego de que un choque entre Esteban Ocon y Nico Hulkenberg hizo que el piloto francés de Alpine salga disparado hacia afuera e impacte desde atrás al Williams, que terminó afuera de la pista.

El argentino iba por la parte externa del circuito y no pudo evitar que Ocon lo tocara. Los dos monoplazas quedaron fuera de carrera y tuvo que intervenir el auto de seguridad. El Haas de Hulkenberg, a pesar de estar involucrado en el choque, no sufrió daños graves y pudo continuar en competencia.

"Franco se ve involucrado en una colisión entre Hulkenberg y Ocon en la primera vuelta. Alex (Albon) y (Lance) Stroll también hacen contacto, sin embargo, Alex puede reincorporarse a la pista", informó la cuenta oficial de Williams Racing en X.

Esta fue la anteúltima carrera de Colapinto en esta temporada de Fórmula 1, donde Max Verstappen ya se consagró campeón con Red Bull por cuarta vez consecutiva. La última fecha del calendario 2024 será el domingo 8 de diciembre en Abu Dhabi.