Karim Benzema tras ganar el Balón de Oro: "Quiero ganar el Mundial con Francia"

El delantero del Real Madrid, Karim Benzema, habló en conferencia de prensa después de ganar este lunes por primera vez el Balón de Oro y aseveró que "quiero ganar el Mundial con Francia" . Si bien el último campeón de la Copa del Mundo fue ese país, el jugador no formó parte por estar involucrado en un escándalo de chantaje al futbolista Matheu Valbuena por un video sexual .

El francés profundizó en que "espero estar en la convocatoria para el Mundial. Tengo mucha confianza y ambición. Es un objetivo: ir y darlo todo para ganarlo" . Al ser consultado si sueña con ganar más Balones de Oro, respondió: "Yo disfruto con lo que tengo, si puedo tener dos o tres mejor pero lo importante es el trabajo para llegar . Tengo que disfrutar sin bajar el rendimiento en el campo. No pienso en estar aquí el año que viene" .

Sobre el Real Madrid, club en el que está desde 2009, el Gato afirmó que "es el mejor del mundo, pero tenés que estar bien para entrar en él. Florentino Pérez (el presidente) siempre estuvo en mi barco, en momentos muy difíciles, no solo en el campo. Vino a mi casa en Lyon y estuvo con mis padres para ficharme. Hoy está feliz conmigo, siempre me dijo que un día iba a ganar el Balón de Oro".

Luego hizo referencia a la evolución de su madurez con el paso de los años: "Tras cumplir los 30 años entró la ambición en mi cabeza, trabajar más, ser más decisivo, pensar en cosas más importantes. Ser un líder en el equipo. Y tengo la suerte de jugar en el Real Madrid". También agregó que los momentos más difíciles que tuvo en su carrera fue "cuando no estaba en la Selección y me quedaba solo en el entrenamiento porque el resto se iba con su país".

Benzema volvió a su Selección después de casi 6 años y fue parte del plantel de Francia que se consagró campeón de la Liga de las Naciones en octubre de 2021. En su discurso tras quedarse con el Balón de Oro, sostuvo que ese premio es del pueblo. Sobre esto, profundizó en que "me refería a mis fans. Cuando me expresé así fue porque la gente me apoya cuando ha habido obstáculos. Quería compartirlo con ellos".

Los impresionantes números de Benzema con el Real Madrid esta temporada