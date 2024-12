Jugó en la Selección Argentina y tendrá que buscarse club: golpazo para Scaloni

El futbolista tenía contrato hasta junio de 2025, pero el entrenador ya anunció que no lo tendrá en cuenta y los dirigentes están negociando su salida.

Se trata de Valentín "Colo" Barco, quien se encuentra a préstamo en Sevilla y, según informó la agencia EFE, no será tenido en cuenta por el entrenador Xavier García Picante. "Es uno más del plantel. Si no participa más es porque considero que hay dos compañeros que son más provechosos para el equipo. No tengo más que decir, cuando se abra el mercado sucederán cosas", había anticipado el técnico.