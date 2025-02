Independiente y una prueba de fuego en el Monumental: enfrentará a River, su karma histórico

En este contexto adverso, Independiente arrancó muy bien el 2025. Logró imponerse sobre Sarmiento de Junín (2-1 en Avellaneda), Talleres (3-2 en Córdoba) y Gimnasia -La Plata- (2-0 como local). Y no es casualidad. Mantuvo al entrenador Julio Vaccari, que logró la clasificación a la Sudamericana, se quedaron jugadores clave (Rodrigo Rey, Kevin Lomónaco, el chileno Felipe Loyola y el paraguayo Gabriel Ávalos) y se reforzó de buena manera (Luciano Cabral le dio un salto de calidad). Hoy es el único puntero de la zona B y para sus hinchas es tiempo de ilusión, de creer y, sobre todo, de volver a ser.

El destino y el calendario le puso enfrente a River de Marcelo Gallardo, con sus jugadores campeones del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, la experiencia de Enzo Pérez y la potencia ofensiva de Miguel Borja y Sebastián Driussi. Es cierto, el conjunto de Núñez está en una etapa de construcción y todavía no consiguió alcanzar el funcionamiento colectivo que desea el Muñeco, luego de los millones de dólares que desembolsó la institución en el mercado de pases. Sin embargo, está latente la posibilidad de que el juego pueda aparecer en cualquier momento.

El desafío para el Rojo es dar la talla en un partido con grandes dificultades, lo saben sus jugadores y también el propio Vaccari, que desestimó sentir temor por el rival ante la consulta recibida tras vencer al Lobo platense: “¿Miedo? Nah, me estás jodiendo. No para mí y para el resto de todos los futbolistas es el partido más lindo para jugar. ¡Quiero jugar ya con River! Siempre me gustó y me motiva más que nada jugar contra los equipos grandes, contra los poderosos, los equipos de los millones. Es una motivación extra”.

Más allá del presente, hay un pasado espeso para Independiente. River es el rival que más lo aventaja en el historial, ya que le lleva 25 triunfos de diferencia (83 contra 58), si se tiene en cuenta el amateurismo y el profesionalismo. Además, el estadio Monumental ha sido esquivo para el Rojo. A tal punto que sólo le ganó cuatro veces en los últimos 40 partidos en Núñez: 1985 (1-0), 1988 (2-1), Clausura 1996 (4-1) y Apertura 2009 (3-1). Y sufrió hasta la eliminación de la Copa Libertadores 2018, en los cuartos de final, en la noche del polémico penal -no sancionado por el brasileño Anderson Daronco- de Javier Pinola a Martín Benítez.

La última vez que se marchó victorioso fue el 12 de octubre de 2009, cuando se impuso 3-1 con goles de Darío Gandín, Ignacio Piatti y Andrés Silvera. Pasaron más de 15 años de aquel encuentro, en el que, quizá en una jugada del destino, el tanto del equipo local lo hizo Marcelo Gallardo, hoy entrenador de River. ¿Será una señal? Por lo pronto, desde aquella tarde, Independiente visitó ocho veces el Monumental: perdió siete y apenas rescató un empate (1-1 en 2021). Un karma histórico para el Diablo.

