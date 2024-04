Emiliano Coroniti y la historia de "un hombre vencido"

Emiliano Coroniti tiene 41 años y se crio en el barrio porteño de Almagro. Su trabajo actual no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo, es empresario, socio gerente de una empresa familiar que se hizo cargo cuando su padre falleció. Tiene el título de secundario pero no estudió ninguna carrera en la facultad, aunque lo intentó: pese a que no le gustaba estudiar fue a una orientación vocacional para tener ayuda de un psicólogo para que lo “orientara” a elegir una carrera.

“Fui a una orientación vocacional en el Borda, te vas a cagar de risa porque está asociado a que yo estoy loco, pero no me dejaron adentro. Me acuerdo que fui y me pedían yerba y cigarrillos. Y me inflaron los huevos, me hablaban todos de lo mismo y me fui a la mierda”, recordó. El mejor día en la vida de Coroniti sería pasar un día de verano en Necochea con amigos y su familia, jugando a la pelota con arcos hechos de tronco de los arboles del vivero y red de pescar.

Emiliano Coroniti con su amigo y la hinchada de River

No confía en los políticos y está en desacuerdo con las ideas del actual presidente. “Pienso que Javier Milei es una pesadilla, no puedo creer que sea real y que este rodeado de ciertas personas. Considero que es una consecuencia de que la política no es creíble, pero estoy detectando que, hacer política es decirle al anterior: 'Vos tenés la culpa, vos robaste diez y tenias una cartera de cinco. El que gana roba, dos veces más. Estamos yendo para atrás y va a tener la culpa Cristóbal Colón por descubrir América'.

Lo más importante en la vida de Emiliano Coroniti son dos cosas: su familia y la comida. Es fanático de comer, pero no cualquier plato, le gusta la comida casera, los buenos bodegones de barrio y los asados con amigos. “Comer es una de las tres cosas top que disfruto en mi vida. Planeo en comer, pienso en comer, cocino bien, me gusta gastar dinero en comida más que en otra cosa. La comida me trae la unión familiar italiana del sur", explicó.

Con respecto a las bebidas tiene una pasión especial por el whisky, al que define como un elixir que lo hace pensar y que no le trae tanta resaca al otro día. “Veo un vaso de Whisky y veo heavy metal, a mi ídolo Ricardo Iorio. Veo a Vikingos tomando whisky colonizando otros países”. Emiliano tuvo un cruce con muchos “haters” en las redes sociales que lo acusaron de antipatria por estar en contra del mate. “Soy opositor al mate y mucha gente está en contra de mi pensamiento. Fue un tuit que lo vieron más de 9 millones de personas. Dije que el mate para mi no alimenta, no es rico”.

Inventó el término “El Hombre vencido” con el cual rápidamente se hizo viral en las redes sociales. C5N le preguntó a Emiliano: ¿Qué significa que un hombre está vencido?

“El hombre vencido soy yo y lo empecé a implementar cuando me di cuenta que todo era un problema en la vida. Cuando me volví mayor de edad no era que iba jugar todos los días a la pelota, vas a la cancha o a un recital. Era pagar impuestos, fui padre joven, ir al supermercado, que se rompa un auto, pagar el alquiler. El hombre vencido atraviesa todos los problemas de la vida, se vence pero sigue. No es que se vence y se tira en una cama, vencido no es depresivo. Hay tipos vencidos con setenta empleados, mucha plata, un Rolex y una Ferrari. El hombre vencido no tiene clase social”.

Es hincha de River Plate desde que nació, socio desde 1999 cuando tenía 16 años y tiene amigos en la barra brava “millonaria”. En su cuenta de Instagram Emiliano muestra su relación con algunos de los líderes de la barra “Los borrachos del tablón” y hasta se animó a hablar de la última pelea en enero. Apenas comenzó el duelo por la primera fecha de la Copa de la Liga entre River Plate y Argentinos Juniors, se produjo un duro enfrentamiento entre la facción oficial y la disidente del club de Núñez. El saldo del enfrentamiento fueron 30 detenidos y tres heridos. “El presente de la barra de River hoy no está dividida. Ese día pasó algo raro, llegaron cincuenta muchachos sin entradas con derecho de admisión, con una bandera rara por el crimen de una menor. Los líder de la barra n o pueden entrar a la cancha por derecho de admisión, yo tengo una lectura de que eso fue armado por alguien que no quería que la hinchada de River actual regrese a la cancha. Es mi lectura”.

Emiliano Coroniti alentando a la Selección argentina

Ahora, Coroniti estrenó un nuevo programa que se llama “Coroniti a la deriva” en coproducción con LA CANCHITA TV. Consta de 45 minutos en el que el usuario vive en primera persona el día a día de la vida de Emiliano. En el primer capítulo, por ejemplo, almuerza en la casa de su madre con dos amigos y luego van a apostar a los caballos. Pero los proyectos siguen: Beto Casella lo convocó para ser parte de su equipo en el nuevo programa que van a tener en el canal de Youtube BONDI, con fecha de estreno pautada para mediados de abril.