El guiño de Deyverson y Cavani que hace ilusionar a los hinchas de Boca: hubo intercambio de camisetas

Si hay algo que despierta el fútbol es el amor por lo colores sin importar las nacionalidades. En este caso, el brasileño Deyverson, y el uruguayo, Edinson Cavani , no ocultan su amor por Boca y en este caso hubo un intercambio de camisetas que hizo ilusionar a los fanáticos del Xeneize.

El delantero del Atlético Mineiro publicó en las redes sociales un efusivo mensaje donde agradece el regalo de la camiseta del exfutbolista de Valencia y no ocultó su profunda admiración.

“¡Simplemente gracias por el afecto hacia mí, Cavani! Fue un placer conocerte en este tramo final de la temporada y ponernos al día. Gracias por el regalo, amigo”, escribió el brasileño y agregó: “¡Y espero que te haya gustado la camisa del Galo también! ¡Contá conmigo!". El mensaje fue acompañado por dos imágenes donde ambos delanteros se muestran con las indumentarias intercambiadas y dedicatoria incluida.

Deyverson, es reconocido hincha del Xeneize y verdugo de River en las semifinales de la Copa Libertadores de este año.

"Só agradecer pelo carinho comigo, @cavaniofficial21! Foi um prazer te encontrar nessa reta final da temporada e colocar o papo em dia. Obrigado pelo presente, meu amigo… E espero que tenha gostado da camisa do Galo também! Conte comigo! "

Jugar en Boca, el sueño de Deyverson

En octubre de 2023, cuando aún defendía la camiseta de Cuiabá, Deyverson reveló su sueño de jugar en Boca: “Si un día me suena el teléfono y me dicen: 'Deyverson, vení a jugar a Boca'. Pfff… Me gustaría porque soy un jugador de ir al frente y veo que Boca tiene mucho de eso”.

“La verdad que le tengo mucho cariño a la Bombonera por Maradona y todo lo que hizo a nivel mundial. También por todos los jugadores que jugaron en Boca: Carlitos Tevez, Cavani, Riquelme… Para mí sería una ilusión jugar en Boca, con Felipe Melo (quien fue compañero suyo en el Verdao). Los dos juntos, ja. Ojalá algún día pueda jugar con Felipe Melo en la Bombonera con los hinchas cantando. Sería una locura”, añadió.