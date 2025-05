El ex River que muchos recuerdan por su fuerte pelea con Messi: "¿A quién te comiste, salame?"

Después de colgar los botines, el exdefensor argentino Nicolás Sánchez siguió su carrera como entrenador en México y no son muchas las noticias sobre él que llegan hasta Argentina. La excepción fue la fuerte pelea con Messi que protagonizó en 2024, la cual se viralizó e hizo que muchos lo recordaran.

Pero tras el primer encuentro, Messi y el entonces entrenador de Las Garzas, Gerardo Martino, se acercaron a la terna arbitral para reclamarles algunos fallos. Sánchez aseguró que fueron "desubicadísimos" y le comentó a personal de la Concacaf que "si nosotros llegamos a hacer eso, nos echan a todos".

"La Pulga" lo escuchó y reaccionó enseguida: "¿Quién te pensás que sos? ¿Quién sos, salame? ¿A quién te comiste?", lo increpó. "Me tuvo a un centímetro, me puso el puño al lado de la cara. Yo creo que buscaba mi reacción más que pegarme. Me quería comer crudo. El enano tenía una cara…", contó Sánchez en un audio viral.

Nicolás Sánchez en Rayados de Monterrey Instagram @nicolasgabriel17800

Actualmente, el exdefensor sigue formando parte del cuerpo técnico de Rayados. El lunes 26 de mayo, cuando el equipo retome las prácticas tras la eliminación en el torneo local, asumirá como DT interino en reemplazo de Martín Demichelis. Será su segundo interinato en el club mexicano.

El paso de Nicolás Sánchez por River

Nicolás Sánchez surgió de las divisiones inferiores de Boca, pero quedó libre en octava división y siguió su carrera en Nueva Chicago, club con el que debutó en Primera. Por su buen rendimiento y a pedido del entrenador Daniel Passarella, River compró su pase en 2007.

Un año después, ya con Diego Simeone como DT, ganó su primer y único título en el club: el Torneo Clausura 2008. Sin embargo, con la llegada de Ángel Cappa en 2010, Sánchez dejó de ser tenido en cuenta y fue transferido a Godoy Cruz. En total, jugó 84 partidos en el club de Núñez y no marcó goles.