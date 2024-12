Diego Milito, candidato a presidente de Racing: "No hay lugar para las SAD en el fútbol argentino"

“No estoy vinculado a la política, no hay política detrás. Siempre quieren vincularnos con la política y yo estoy fuera de eso. Vengo de otro lugar y hasta a veces me sorprende”, indicó respecto a su supuesta asociación con Marín y el PRO por la incorporación de Hernán Lacunza como candidato a vicepresidente primero.

En una entrevista en Urbana Play, el ex campeón en 2011 y 2014 como jugador agregó que “tenemos que erradicar a la vieja política de Racing. Afecta a todos. La gente que viene de otros lugares no está vinculada con la política. Rebajarse así no me gusta, me duele. Hice un curso acelerado en las últimas semanas”. Esto último lo dijo por las campañas de difamación que comenzaron a circular luego de la obtención de la Copa Sudamericana.

Diego Milito

Por último, aclaró: “Lo he dicho: no hay lugar en el fútbol nuestro para las sociedades anónimas. Los clubes bien administrados pueden ser asociaciones civiles sin fines de lucro. Creo que no hay lugar para las SAD”.

Las elecciones en Racing serán el domingo 15 de diciembre y, por el momento, hay tres candidatos: Milito, Christian Devia, que representa al oficialismo y lleva a Víctor Blanco como candidato a vicepresidente primero, y Miguel Jiménez, aunque se especula con que este último podría bajarse en los próximos días.

Racing habilitó la consulta del padrón para las elecciones

En medio de la disputa entre Diego Milito y Víctor Blanco, se habilitó el padrón electoral para los socios y socias de Racing que vayan a votar para elegir nuevo presidente. Hay tres postulados y hay más de 37 mil hinchas que pueden votar. Desde la página del club pueden consultar mesa y orden.

Para poder saber si estás habilitado a votar, hay que ingresar en pass.racingclub.com.ar y allí hay que ingresar el número de socio, previamente haber ingresado a su cuenta, donde aparece si está apto para poder emitir el sufragio o hay algún impedimento.

Diego Milito y Víctor Blanco

Ser mayor de 16 años o haberlos cumplido antes del 31 de agosto del 2024.

Ponerse al día con la cuota antes del 30 de noviembre, siempre y cuando la deuda esté hasta el 31 de agosto.

Los socios activos deberán tener más de cuatro años de antigüedad, mientras que los del interior deberán cumplir con una antigüedad de 8 años.

Si el carnet fue robado/perdido/retenido, se deberá pagar el duplicado o la multa presentando el DNI.

Si no contás con el DN, debés presentar la denuncia correspondiente y el trámite de obtención del nuevo DNI en Renaper.

Podrán aparecer dos estados en el sector “Elecciones 2024” y la página indica: “Habilitado para votar. Asistí con tu carnet físico y tu DNI” o “No habilitado. No cumplís con alguno de los requisitos detallados en el estatuto”.

Al ingresar también dirá la condición del socio. “Habilitado para votar. Deberás asistir con tu Carnet físico y tu DNI”, indica la web y te dice número de mesa y número de orden. De esa manera, será más fácil poder acceder al lugar, sin tener que generar demoras.