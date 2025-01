La FIFA volvió a inhibir a San Lorenzo: no podrá incorporar futbolistas por tres temporadas

Pese a la victoria del debut del Torneo Apertura, San Lorenzo recibió una pésima noticia: FIFA lo volvió a inhibir debido a las deudas y ahora no podrá realizar incorporaciones en los próximos tres mercados de pases.

El club fue informado este lunes y si bien aún no trascendió el monto ni tampoco el motivo, la dirigencia del conjunto de Boedo tiene la intención de saldarla lo antes posible, tal como sucedió la última vez que pesó desde fines del 2024 y que levantó el club hace 10 días.

A raíz de ello, en caso de que no se salde la deuda, el último refuerzo, Jaime Peralta, corre peligro, ya que no podrá jugar: el delantero colombiano de 19 años ya viajó a la Argentina para sumarse a las órdenes de Miguel Ángel Russo, aunque por el momento no podrá ser habilitado, lo que implicaría una posible baja en las negociaciones con el punta de Deportivo Cúcuta.

Miguel Russo en San Lorenzo

El próximo partido del Cuervo será este miércoles frente a Gimnasia de La Plata desde las 17 por la fecha 2 del Torneo Apertura. Por su parte, el domingo 2 de febrero, jugará ante River a las 17en el Pedro Bidegain y el sábado 8 visitará a Vélez en el José Amalfitani, también en el horario de las 17.

San Lorenzo había levantado una inhibición de FIFA

El pasado 21 de enero, San Lorenzo levantó la inhibición impuesta por la FIFA y le permitió inscribir a sus refuerzos de cara al comienzo del torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional: el defensor Emiliano Amor y el mediocampista Emanuel Cecchini.

Tras varias semanas, el conjunto de Boedo pudo solucionar las deudas que le impedían registrar las contrataciones de este mercado de pases. Para ello, debió abonar alrededor de 400.000 dólares, que están vinculados a los derechos de formación de algunos futbolistas.