Boca: Fernando Gago reveló si estuvo cerca de dejar de ser el DT tras la eliminación en la Copa Libertadores

En diálogo con ESPN, Gago reconoció su decepción por la eliminación de Boca en el repechaje del torneo continental, aunque aseguró que su continuidad como entrenador del equipo no estuvo en duda: "Teníamos la ilusión de jugar la Copa Libertadores, nos habíamos preparado para eso. Pero tenemos que seguir. Tenemos que tener un equipo con una identidad. De mi lado, nunca me vi afuera de Boca".

"Todo inicio de una preparación lleva tiempo, son procesos. A partir de eso se generan proyectos. Hubo momentos buenos y otros que no me gustaron. Tuvimos un golpe muy duro, nos queda una sensación amarga, pero sabiendo que tenemos que seguir creciendo", agregó en esta línea.

Gago en la Bombonera El entrenador de Boca, Fernando Gago.

En tanto, remarcó la importancia de que el Xeneize logre títulos: "Boca tiene que ganar y ser campeón. Hay una forma y tratamos de llegar con una idea. Tenemos que trabajar con eso. De lo que diga a lo que se cumpla no lo sé. Quiero ser campeón y los chicos están mentalizados. Trabajaremos para eso".

"Esta es mi casa. Me crie acá. Me pasaron cosas muy buenas y muy malas. Una vez estaba jugando un partido y me fui sin bañarme a despedir a mi viejo. Yo me voy a las 18 de acá. Quiero ganar y estar en la foto, que estén los chicos. En la victoria trato de no estar, sino estar en las malas, me hago cargo", afirmó el entrenador de 38 años.