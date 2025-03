La delantera del combinado nacional aseguró que durante los últimos meses recibió "destratos" por parte de Fernando Ferrara, quien en una reunión personal le comunicó que no la iba a tener en cuenta para la Copa América y el Mundial. "Entiendo las reglas, pero no comparto las formas", sumó.

La delantera y doble medallista olímpica de Las Leonas , Agustina Albertario, reveló este miércoles detalles sobre su alejamiento de la Selección argentina de hockey femenino y apuntó contra el entrenador del combinado nacional, Fernando Ferrara. Explicó que durante los últimos meses recibió " destratos " por parte de su persona y detalló que, en una reunión, el DT le comunicó que no la iba a tener en cuenta para la Copa América y el Mundial. " Entiendo las reglas, pero no comparto las formas ", afirmó.

“En febrero, un jueves, en pleno entrenamiento, me pide si podíamos hablar, me sienta y me dice muy nervioso que no me iba a tener más en cuenta ni para la copa América y ni para el Mundial. Lo único que me dijo fue que no es por rendimiento y quiero probar nuevas delanteras”, detalló la doble medallista olímpica sobre su salida de Las Leonas, donde aclaró: "Yo no renuncié".

Previo a ello, Albertario dio detalles sobre el trato diario recibido por parte del entrenador: "En diciembre yo no jugué Pro-Ligue. Hablé con él en diciembre y me dijo que en enero me sumaba de nuevo al equipo para empezar el año. El equipo le ganó Holanda y le mandó un mensaje a las chicas y al DT. Él me dijo que un rato llamaba. Me llamó y me dijo 'Agus vas a arrancar en marzo'”.

Embed "Yo no renuncié, a la selección no se renuncia"



Agustina Albertario y su salida de Las Leonas:

"Acá no vengo a pedir un cambio de técnico" pic.twitter.com/bd4znDCvMS — OLGA (@olgaenvivo) March 26, 2025

“Yo se las reglas del juego, es la Selección juegan las mejores, si no estás en tu momento eso no se cuestiona, si el entrenador te dice no estás porque no rendís está buenísimo y es así. Lo que yo digo son las formas", cuestionó la jugadora.

Embed Agustina Albertario y su salida de Las Leonas.



"Entiendo las reglas del juego de la Selección, pero no comparto las formas" pic.twitter.com/mgkZSydPeY — OLGA (@olgaenvivo) March 26, 2025

En el mismo sentido, reveló: “Yo fui directa y le dije que me diga las cosas, hace quince años que estoy, o sea, no me boludees. Le digo que acá hay algo raro, si vos me querés sacar decímelo ahora porque si yo vuelvo en enero me voy a mudar sola, dejo mi vida, voy a gastar fortuna. Me negó todo y me bueno volvió a jugar".

“Siento que el entrenador se rio en mi cara. Yo no renuncié, a la selección no se renuncia", concluyó sobre el tema en una entrevista por el canal de streaming OLGA.