Adam Bareiro dejó River y viajará a Qatar: "Tengo tristeza porque me toca irme rápido"

El delantero Adam Bareiro se incorporará a préstamo al Al-Rayyan de Qatar y reconoció su congoja por marcharse de River: "Tengo tristeza porque me toca tan rápido irme de un club que hizo mucho para incorporarme".

Bareiro, quien se unirá a Al-Rayyan a préstamo por seis meses con un cargo de u$s1.000.000 y con opción de compra, admitió su pesadumbre por marcharse de River: "Tengo tristeza porque me toca tan rápido irme de un club que hizo mucho para incorporarme. El mercado de pases en el que llegué fue muy movido, se peleó bastante para que venga. Obviamente, hay cambios en el transcurso que hoy hacen que tenga que irme".

En tal sentido, en diálogo con un grupo de periodistas, destacó la relación que construyó con los integrantes del Millonario. "Tengo palabras de agradecimiento para el club, mis compañeros y para todos los empleados de mi club, con los que en poco tiempo forjé un lazo muy lindo con ellos. Ahora, a la distancia, me tocará alentarlos y desearles lo mejor", expresó el futbolista paraguayo, de 28 años.

"Me costó mucho tomar la decisión de venir a River. En este poco tiempo, pareció que fueron años por la afinidad que hice con mis compañeros y la gente de adentro del club. Es una institución muy linda y que exige mucho. No es para muchos estar en un club como River. Me voy a llevar los recuerdos de la afinidad con mis compañeros, los partidos lindos y los malos, porque también de eso se aprende", agregó.

Bareiro había sido presentado en el club de Núñez en junio de 2024 y disputó 16 partidos, en los que no convirtió goles ni concretó asistencias. Para que concrete su arribo, el Millonario le había pagado u$s5,7 millones a San Lorenzo para comprar su pase.