Dos híbridos y un eléctrico: lo nuevo de una marca china en Argentina

Great Wall Motors lanzó en Argentina tres nuevos vehículos electrificados. Se trata de dos SUV híbridos de la marca Haval (H6 y Jolion Pro) y el debut del Ora 3, 100% eléctrico. El Grupo Antelo, ex Car One, es el importador encargado de manejar los destinos de esta importante marca china en nuestro mercado, que hizo su debut en el año 2018 y si bien nunca dejó de comercializar modelos (SUV Haval y la pick-up Poer), encontró incentivo tras la quita de impuestos por parte del gobierno para alentar la venta de vehículos con tecnologías alternativas, cuyo valor FOB sea inferior a U$S 16.000. De esta manera se da inicio a una serie de lanzamientos y proyectos de inversión que el grupo empresario tiene previstos en nuestro país.