¿Porqué este fin de semana de enero 2025 es el mejor para viajar?

La influencia sagitariana durante estos días nos inspira a salir de nuestra zona de confort. Es el signo que responde a los viajes, tanto físicos como mentales, y la esfera jupiteriana amplifica ese deseo de descubrimiento, libertad y crecimiento.

¿Por qué viajar con la Luna en Sagitario?

Energía de explorador: este tránsito potencia la necesidad de conocer nuevos horizontes, culturas y perspectivas. Un viaje corto o una escapada puede recargarte el alma. Conexión con la naturaleza: sagitario adora la libertad, y no hay mejor forma de experimentar esto que pasando tiempo al aire libre. Montañas, bosques o playas son perfectos. Apertura mental: si no puedes viajar físicamente, explora a través de libros, documentales o eventos culturales. Todo lo que amplíe tus horizontes está alineado con esta energía.

Además de viajar, el astro nocturno en el signo jupiteriano nos invita a explorar de muchas maneras. Si no puedes salir de la ciudad, es un momento ideal para organizar una escapada espontánea y descubrir esos rincones cercanos que aún no has visitado. También es una excelente oportunidad para aprender algo nuevo: inscribirte en un curso o taller sobre idiomas, filosofía o cualquier tema que despierte tu curiosidad te conectará con la energía expansiva de este signo.