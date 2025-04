Modo placer activado: este mes el Sol entra en Tauro

Esto marca el comienzo de una temporada donde el cuerpo y los sentidos toman el control . Si sentís ganas de envolverte en una manta, pedir delivery y decir que estás “conectando con tus ciclos naturales”, no estás siendo vago: estás vibrando en modo taurino. Este signo de elemento tierra, regido por Venus, la diosa del amor y el deseo, nos propone una pausa en el frenesí. Es un tiempo para buscar estabilidad, disfrutar los placeres cotidianos y comprometerse con lo que vale la pena. Si venís de semanas de apuro, decisiones impulsivas y cambios sin freno, esta etapa te invita a enraizar, a hacer las cosas bien, sin apuro pero sin pausa.

Además, el mood del cielo acompaña: Mercurio ya no está retrogradando, Marte se acomoda en Leo dándole chispa a nuestros deseos y Venus anda de coqueteo con varios planetas. Esto activa una agenda cósmica llena de oportunidades para disfrutar, crear vínculos con más profundidad y animarse a soltar lo que no da placer ni paz. En resumen: esta temporada no es para correr, es para disfrutar el camino. El cuerpo es brújula y el corazón, ancla. Bienvenido a la era del slow zodiacal.

tauro

Ritual del Sol en Tauro

Ideal para el 20 o en los días siguientes.

Objetivo: enraizarte, conectar con el cuerpo y activar el merecimiento.

¿Qué necesitás?

Una vela verde o blanca

Un aceite esencial (lavanda, rosa, o vainilla, bien taurino)

Una hoja y lápiz

Algo rico para comer (sí, se incluye el ritual)

Paso a paso:

Encendé la vela y poné unas gotitas del aceite en tus muñecas o cuello. Escribí 3 cosas que querés materializar este mes y 3 placeres que te vas a permitir sin culpa. Leé lo que escribiste en voz alta y decí: "Merezco todo lo que me hace bien. Elijo construir desde el placer." Comé lo que preparaste con plena conciencia.

Receta express para honrar el signo