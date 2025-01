Horóscopo de hoy, sábado 4 de enero de 2025

No sabrá cómo manejar una situación amorosa. No gaste todo lo que tiene, ahorre algo. Día de trabajo muy intenso pero satisfactorio. No haga de sus dolencias un martirio, vaya al médico.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Si un amigo se enamora de usted, hable con él. Momento excelente para invertir en arte. Un ser querido le puede dar la pista de un nuevo trabajo. Dolores de espalda, especialmente si juega al tenis.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Resolverá todas sus dudas sentimentales. Ahorre todo lo que pueda, se acercan pagos importantes. Sabe manejar cualquier situación, y a sus jefes les consta. Procure protegerse de los cambios de temperatura.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Descubrirá nuevos aspectos de su carácter, se querrá más. No se preocupe por gastos imprevistos. Es un gran profesional y hoy lo demostrará. Buena salud, pero nunca está de más hacer algo de ejercicio.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Demuestre más sinceridad a los amigos y familiares. Ármese de valor ante gastos imprevistos. En el trabajo, no conviene que cargue con más responsabilidades. Sus cambios de humor se deben a la falta de descanso.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

No deje que la melancolía se adueñe de usted. Las decisiones de otros le reportarán beneficios. No se estanque, acepte esa nueva propuesta laboral. Su organismo le agradecerá que haga ejercicio suave.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

La compañía de sus amigos le hará más llevadera la jornada. Tiene que afrontar una buena cantidad de gastos. Contará con personas que le van a facilitar el trabajo. Físicamente muy bien debido a los últimos cuidados.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Buen momento para ahondar en los sentimientos. Las gestiones de dinero se desarrollan con normalidad. Frenética actividad laboral. Puede que sufra un pequeño esguince.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sus hijos le proporcionan momentos de intensa felicidad. Posibles ganancias a través de sus familiares. Ponga en marcha la iniciativa laboral largamente deseada. Moderación con la ingesta de alcohol.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Buenas noticias de alguien a quien quiere mucho. Invierta en objetos de valor y en operaciones rápidas. Si cambia de trabajo, elija el que le ofrezca mejor futuro. En su vida cotidiana, introduzca algo más de actividad física.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Estado melancólico y soñador que cautivará a alguien. Ahorre un poco para cuando lleguen las vacas flacas. El momento laboral es francamente bueno para su promoción. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Gran satisfacción porque se consolida su relación. La situación económica de un amigo afecta a la suya. Los astros le ayudan a conseguir una mejora laboral. Tiene alergia pero esto no le impedirá hacer su vida normal.