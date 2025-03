Horóscopo de hoy, jueves 6 de marzo

Expectación ante esa nueva relación. Controle los gastos, puede surgir cualquier contratiempo. En el trabajo, más responsabilidad y menos tiempo libre, valórelo. Un amigo le enseñará a introducir buenos hábitos en su dieta.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Sentirá el amor de su pareja como en tiempos pasados. Su intuición le ayuda a resolver problemas financieros. Defienda esos proyectos laborales, son interesantes. El descanso será fundamental en su vida actual.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Apasionante cambio en su vida amorosa. Huya de la tentación de hacer gastos innecesarios. Para su trabajo, utilice los avances tecnológicos. Mucho más relajado con los temas de salud, buena señal.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Comparta más cosas con su pareja y verá la vida de otro color. Buen momento económico, pero cuidado con los gastos. Está en su mejor momento laboral, siga así. Vigile la caducidad de los alimentos que ingiera.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Dedica poco tiempo a sus relaciones afectivas. El dinero se esfuma en gastos inesperados. Grandes cambios en el terreno profesional. Las juergas y los excesos están castigando a su organismo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Si se ha enamorado de alguien que no le corresponde, olvídelo. Esos proyectos económicos en que piensa no serán rentables. Demuestre lo necesario que es su puesto de trabajo. Dispone de reservas energéticas, no las agote.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Las conductas apasionadas le traerán malos resultados. Lo más aconsejable es que ahorre durante unos meses. Día perfecto para programar nuevos trabajos. Manténgase erguido al caminar para no cargar la espalda.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Día especialmente divertido, pero no se pase con las fiestas. Jornada ideal para invertir o especular en bolsa. Las conexiones con sus clientes son buenas. Cuídese la zona lumbar, no cargue peso.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Un viaje le ayudará a superar una situación confusa con su pareja. Paciencia en lo económico, no hay mal que cien años dure. En su entorno laboral se sentirá un poco incómodo. Molestias en la garganta, haga gárgaras de limón caliente.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Día complicado en el entorno familiar. Ponga en práctica ese plan de ahorro que ha ideado. Funciona todo mejor en el trabajo actuando de forma sutil. Proteja sus ojos ya que estarán sensibles al polvo del ambiente.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Aunque no es el mejor momento para ahorrar, inténtelo. En los asuntos laborales deberá tener paciencia. Se encontrará bien, tanto física como psicológicamente.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Preste menos atención a la persona que quiere conquistar. Aunque tenga que gastar algo más de lo previsto, se lo puede permitir. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada. Leves molestias de vejiga o riñones.