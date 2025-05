El mes que viene llega con tránsitos lunares y planetarios que nos invitan a observar con más profundidad antes de entregar nuestra confianza . No todo lo que brilla es oro… pero hay señales claras de quién sí está para vos. ¿Cuáles son los signos más confiables en junio?

La astrología es una brújula, no un mapa. No te dice exactamente qué va a pasar. Pero sí te muestra el clima, las tendencias, los aprendizajes posibles. Como una brújula, te orienta: te marca hacia dónde mirar, en qué confiar, qué soltar, qué cuidar. En tiempos de dudas, de búsquedas o cambios, la astrología no te da respuestas cerradas, pero sí mejores preguntas. En junio, esa brújula nos invita a confiar en lo verdadero, a construir con otros, y a encender la fe en lo que se viene.

¿Cuáles son los signos más confiables en junio?

Luna Nueva en Cáncer (29/6)

Esta lunación nos conecta con lo íntimo, lo sensible y lo verdadero. Podés confiar en las personas que te hacen sentir en casa, las que no juzgan tu vulnerabilidad.

Confianza clave: los signos de Cáncer, Tauro y Piscis, por su capacidad de sostener desde lo emocional.

Precaución: cuidado con promesas vacías o gestos exagerados, sobre todo si vienen disfrazados de ayuda.

Marte y Venus en Leo (desde el 10 y 11/6)

Con estos planetas en Leo, el ego y el deseo están a flor de piel. Confiá en quienes actúan con coherencia, no solo con palabras lindas o grandes gestos.

Lo confiable: personas que no necesitan el centro de la escena para demostrarte lealtad. Atención con los excesos de dramatismo o con quienes buscan validación constante. Podrían estar más por ellos que por vos.

Mercurio en Géminis hasta el 9/6 → luego en Cáncer

Primero la mente rápida, luego el pensamiento emocional. Confiá en quien escucha más de lo que habla. Y en quien se preocupa por entender lo que sentís, no solo lo que decís.

Conclusión: En junio, confiá en quien te mira a los ojos cuando hablás, no en quien te promete el mundo. Confiá en quien te da paz, no ansiedad. Confiá en tu intuición.