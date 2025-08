Si no lo hacés, cuidado: un hombre no respondía los mails y fue multado con 15.000 euros por este motivo

La Justicia española condenó a un administrador concursal por no responder durante un año a los correos enviados por una de las empresas acreedoras de un concurso. La sanción económica asciende a 15.000 euros y reaviva el debate sobre las responsabilidades legales que conlleva el uso, o la omisión, del correo electrónico.

La resolución de la Justicia

La falta de respuesta derivó en una demanda judicial. El administrador, en su defensa, argumentó que la acreedora no había insistido lo suficiente cuando notó que su reclamo no figuraba en los documentos oficiales del concurso. Pero los jueces desestimaron esa justificación y dejaron en claro que el silencio no puede ser una estrategia válida. Según la sentencia, el administrador tenía la obligación de atender las comunicaciones recibidas por correo electrónico y de actuar en consecuencia.