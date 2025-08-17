El lamentable ranking que ubica a la Argentina entre los países donde más robaron contraseñas en 2025

Argentina se ubica este año entre los países más golpeados por el robo de credenciales digitales, un fenómeno que escala con fuerza en todo el mundo y que pone en jaque tanto a usuarios como a empresas. El dato, dado a conocer por un informe de Check Point External Risk Management, confirma que el país figura en el top 10 global junto a Brasil, India y Estados Unidos, en un 2025 marcado por un aumento importante en la filtración de nombres de usuario y contraseñas.
La tendencia responde a un escenario global en el que los ciberdelincuentes perfeccionaron sus técnicas y ampliaron el alcance de sus ataques. Desde bases de datos vulneradas y campañas de phishing, hasta malware especializado para interceptar información sensible, el ecosistema de amenazas se diversifica y se hace cada vez más difícil de contener. La elaboración de estos métodos se mezcla con la lenta capacidad de respuesta de muchas organizaciones, que tardan meses en contener una filtración.
En este contexto, América Latina aparece como un objetivo prioritario para los atacantes, impulsado por el crecimiento del teletrabajo, la adopción masiva de servicios en la nube y la falta de medidas de seguridad efectivas en una parte considerable de los dispositivos conectados.
Ranking de los países en los que robaron más contraseñas en 2025
El análisis de Check Point sitúa a Brasil a la cabeza del ranking global, con el 7,64 % de todos los incidentes de robo de credenciales registrados este año. Le siguen India (7,10 %), Indonesia (4,28 %), Vietnam (4,23 %), Pakistán (4,13 %), Egipto (3,89 %), Estados Unidos (3,59 %), Filipinas (3,55 %), Turquía (3,08 %) y Argentina, que ocupa el décimo lugar con el 3,04 % del total. Estos porcentajes dan cuenta que el problema trasciende fronteras y afecta por igual a potencias tecnológicas y a economías emergentes.
En 2025, se registró un caso especialmente alarmante con más de 14.000 credenciales corporativas filtradas en apenas un mes, muchas de estas pertenecientes a compañías que ya tenían políticas de contraseñas en vigor. Esto muestra que las estrategias tradicionales resultan insuficientes para contener amenazas que evolucionan constantemente.
Hacker
La falla en Microsoft que puede afectar tu seguridad informática
Freepik
Las técnicas empleadas para robar credenciales son varias y cada vez más elaboradas. El acceso ilícito a bases de datos mediante vulnerabilidades en el software, la obtención de privilegios administrativos, los ataques de inyección de código y el phishing en sus distintas modalidades, incluyendo el vishing y el smishing, siguen siendo los recursos más frecuentes. A esto se suman los infostealers y keyloggers, programas capaces de registrar pulsaciones de teclado, capturar pantallas y sustraer información durante la transmisión de datos.
Una vez obtenidas, las credenciales son puestas a la venta en foros digitales y en la Dark Web, donde sirven de materia prima para nuevas campañas delictivas, desde la toma de control de cuentas hasta ataques de ingeniería social. El retraso promedio de 94 días en la detección y mitigación de una filtración, según el informe, abre un margen peligroso para que múltiples actores criminales aprovechen esos datos antes de que sean bloqueados o invalidados.