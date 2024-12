"Voy a chocar": así fue la reacción de una mujer a la que le apareció una cucaracha mientras manejaba.

Se trata del video, publicado por Mica a su cuenta @555mica, donde muestra un momento de pánico vivido por la joven mientras viajaba con su madre y su hermana por las calles de Buenos Aires. Sentada en el asiento trasero, la creadora de contenido comenzó a gritar aterrada al ver una cucaracha caminando por el techo del vehículo. “¡No, no, no! No merezco esto. Ay, no, ¡no, no!”, fueron sus primeras palabras.