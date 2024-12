Viudas negras de Recoleta: extorsionaron a los familiares de las víctimas en México

"Hola ma, me quedaron las cuentas congeladas. ¿Tienes 200 dólares para enviarme regreso y te lo devuelvo? (...) Te envío link y lo pagás con la tarjeta y aquí me dan efectivo", fue uno de los chats de las atacantes para la mamá de los agredidos.

Por otra parte, se produjo un intercambio con una de las amistades del joven azteca: "Le robaste el celular a mi amigo, lo hackeaste, ¿qué le hiciste?". Ante ello, la respuesta de la viuda negra fue una amenaza: "Lo voy a matar si no mandan la plata. Así que fijate que depositen porque no lo voy a largar hasta que no depositen 4.000 dólares". Enseguida, al darse cuenta que se trataba de una estafa, el hombre dijo: "¿4.000 nomás? ¿Tan poquito? súbele un poquito más. Mi amigo no vale 4 mil dólares".

La investigación policial sobre las viudas negras

"Para la denuncia judicial estas tres mujeres dejaron muchos datos, ya que no solo se llevaron los equipos telefónicos, sino que los utilizaron. Hay funcionarios de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad para identificar a las tres viudas negras. Integran una banda, no son las únicas, se dedican a atacar en boliches de Palermo y Recoleta, sobre todo en busca de extranjeros", detalló el especialista en asuntos policiales de El Diario.