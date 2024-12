"Robaron celulares y dinero": habló uno de los mexicanos víctima de viudas negras

En diálogo con El Diario , por C5N , un turista mexicano que fue víctima del robo relató el hecho: "Hasta el momento me encuentro bien de salud. Fuimos a Plaza Serrano y ahí nos encontramos con estas tres chicas. Las conocimos ahí y nos invitaron a un bar. Nos invitaron a nuestro propio departamento y no fuimos porque teníamos otros dos compañeros dormidos y tenían planes. Quedamos en vernos al día siguiente".

"Llegaron a donde estábamos hospedados y empezamos a buscar bares. Estaban cerrados los que estaban cerca y fuimos a Plaza Serrano de nuevo. La pasamos muy bien. Después regresamos al hospedaje. Pusimos música y la siguiente imagen que tengo es despertándome en la cama. Recordamos que pasamos por un kiosco y ellas pidieron lo que íbamos a tomar. Compraron hielos y energizantes, además de una botella", agregó en esta línea.

En tanto, expuso sus sospechas luego de que le preguntaran si en el edificio en el que se produjo el hecho se encontraba el portero: "El último recuerdo es bailando con ellas riéndonos y pasándola súper bien. Nos dormimos durante cuatro horas. El primer día nos preguntaron si donde nos hospedábamos había portero, entonces era una señal. Fue para poder salir sin que alguien las viera".

También, detalló los elementos que las mujeres sustrajeron. "A mi compañero le robaron un celular, además del dinero que tenía. Lo que le dejaron fue el pasaporte, tarjetas y credenciales. Yo me quedé sin celular. Perdí todos mis documentos, salvo mi pasaporte. Llevaba una laptop que tampoco apareció. No hice una denuncia porque no sabemos cómo hacerlo", expresó.