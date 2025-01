Video: intentaron coimear a la Policía y terminaron presos

Un hombre circulaba en su auto y fue detenido por la Policía de la Ciudad para realizarle un control de rutina. Pero como no tenía los papeles en regla, intentó coimear a los efectivos policiales. Luego llegó una mujer para intentar ayudarlo y repitió la conductora. Ambos quedaron grabados.

El hecho ocurrió en la intersección de la autopista Ricardo Balbín, en la baja de Ingeniero Huergo. El personal de la División Anillo Digital detuvo al hombre que circulaba en la Toyota Corolla Cross, pero no todo salió cómo esperaban. La secuencia fue publicada en redes sociales.

Al no tener la documentación completa, comenzaron a ofrecer dinero y sugerir de “arreglarlo de otra manera”. “¿Me pueden ayudar a que no me retengan?”, indicó el hombre. Y fue entonces que a la escena llegó una mujer, quien sería familiar de él.

Embed PODEMOS ARREGLAR?



Tras las rejas por querer coimear a la @PoliciaCiudadBA hoy, durante un control de tránsito a la altura de Huergo.

Orgulloso de nuestros policías.

Es con reglas claras. Es con orden. pic.twitter.com/hr88uyd0Ti — Waldo Wolff (@WolffWaldo) January 26, 2025

Lejos de querer solucionar las cosas por la vía legal, la mujer bajó a ofrecerles dinero con un fajo de billetes en la mano. “Si queríamos podíamos arreglar algo. Ya tenemos ahí la ceremonia, el padre, todo. Son tres firmas, nomás, ¿qué podemos llegar a arreglar?”, manifestó.

“¿Cómo podemos llegar a arreglar? Tengo $200.000 porque me quiero ir ya”, expresó. Ambos quedaron detenidos y la causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Camblong.

El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolf dio a conocer la noticia y escribió: “Tras las rejas por querer coimear a la Policía de la Ciudad hoy, durante un control de tránsito a la altura de Huergo. Orgulloso de nuestros policías. Es con reglas claras. Es con orden”.