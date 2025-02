Tensión, incidentes y destrozos en la municipalidad de La Plata en reclamo de justicia por la muerte de Kim

Inmediatamente un grupo de vecinos comenzó a pedirle a los agresores que se vayan y la situación comenzó a normalizarse sin que se requiera la intervención de la policía.

La Plata Kim

La muerte de Kim sucedió en la noche del martes cuando delincuentes robaron el auto familiar con la niña adentro. En medio de la huida, la menor intentó bajarse, pero se cayó sobre el asfalto, quedó debajo de las ruedas y allí fue arrollada y arrastrada varios metros.

A las cuadras, los delincuentes chocaron contra un poste de luz y abandonaron el auto en el lugar. Tiempo después dos menores, de 17 y 14 años, fueron detenidos tras un amplio e intenso operativo policial. Luego se supo que el joven de 17 años tiene antecedentes penales. El 1 de febrero había robado un auto junto con una banda, pero fue liberado.

"Hice una publicación para que todos los vecinos se puedan convocar. Esto no tiene que ser un caso más. Este tiene que ser el caso Kim, no tiene que quedar en el olvido. No fue un disparo, no fue un arrebato, fueron 15 cuadras de crueldad. Basta, estamos cansados. Esta es una marcha para pedir que la nena pueda descansar en paz y se haga justicia", contó Rocío, organizadora de la marcha, en comunicación con el móvil de C5N.

Patricia, vecina de la localidad de Gonnet, dijo sentir un "asco tremendo" por la situación. "No puede ser que arrebaten así la vida de nadie. Hoy es ella, mañana soy yo, mi hija. Es terrorífico esto", lamentó.

Por su parte Axel, vecino del barrio que fue testigo de los hechos, relató: "Yo estaba jugando al fútbol en el patio de mi casa con mi hijo de dos años. Sentimos un impacto fuerte y en ese momento se cortó la luz. Salgo para afuera y veo a todos los vecinos corriendo y nos encontramos la situación del auto tirado con la nenita abajo".

Luego contó detalles de la conversación que tuvo con el padre de Kim. "Se me acercó un hombre y me pregunta si yo sabía quién podía haber sido quienes se robaron el auto. Yo le digo no tengo idea, que acababa de llegar. Ahí me dice que era el padre de la nena y se me rompió el alma y se me erizó la piel. Lo tuve que abrazar al hombre y decirle que lo siento mucho. ¿Qué más le podía decir? Lo abrace porque se me caía en los pies el hombre. Esto le pudo haber pasado a cualquiera".