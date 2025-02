El desgarrador pedido de justicia del papá de Kim Gómez: "Nos rompieron a todos"

El hombre aseguró que a los delincuentes "no les importó" arrastrar a la nena con el auto y "estaban como si nada" al momento de la detención. "Que paguen para siempre, porque el dolor que tengo yo va a ser para siempre", sostuvo.

El papá de Kim Gómez, la nena de 7 años que murió en La Plata tras ser arrastrada por un auto durante un robo, denunció que a los delincuentes "no les importó nada", pidió que "paguen lo que tengan que pagar" y aseguró que "rompieron" a toda su familia.

"Kim estaba del lado del acompañante. Sé que la tiran a la madre, esto fue en 25 y 72. En 22 y 72, la nena cae al piso y la arrastran", añadió. El hombre aclaró que no tiene "certeza" sobre cómo ocurrieron los hechos, ya que no está claro si su hija se arrojó del auto, se cayó o la empujaron, tras lo cual fue arrastrada 15 cuadras.

"Por algún motivo se cae y la arrastran. Tenemos fotos y videos de cómo la nena iba arrastrada por estas dos personas. La vieron, estaba ahí con el cinturón. No les importó. Frenen, bájenla, roben tranquilos; ya está, perdimos. ¿Qué mierda está pasando con nosotros? Nos rompieron a todos", expresó.

Marcos aceptó las disculpas públicas que ofreció el padre de uno de los detenidos, pero cuestionó: "Yo quiero saber por qué no está acá. No se comunicó conmigo. Si mi hijo en algún momento de la vida se equivoca, yo como padre voy a responder por mi hijo, y me gustaría lo mismo", sostuvo.

"Estoy destrozado. Tenía la hija perfecta con la persona que siempre amé. Me la arrebataron. Esa hija la soñé, era mi hija, mía. Nos destrozaron. No les importó. Tenemos entendido que al momento después de que se dieron a la fuga estaban como si nada, entonces ahí te das cuenta la clase de personas que son", señaló.

"¿Cómo no se van a merecer lo peor? Me gustaría que sufran un poco de lo que yo estoy sufriendo", añadió. En ese sentido, pidió "que paguen todo lo que tengan que pagar, para siempre, porque el dolor que tengo yo va a ser para siempre".

"Me gustaría que se haga justicia, que paguen, nada más que eso. Con eso voy a estar bien. Y me gustaría que la familia de esta gente se presente, que den la cara, que tengan las pelotas que estoy teniendo yo en este momento. Quiero que vengan, obvio que los voy a recibir", concluyó.