Vacaciones en la costa 2025: viajes compartidos, estadías más cortas y menos cenas afuera

En comparación con el verano anterior, Escudero señaló que la temporada anterior "no fue la mejor, entendíamos que eso iba a ser nuestro techo y es lo que se está evidenciando hoy". En cuanto a datos, el primer panorama de estos días del fin de semana dejó ver que los destinos de la Costa recibieron un 5% más de visitantes y una ocupación promedio del 65%.

El Secretario explicó que a partir de la encuesta pudieron identificar el perfil del visitante y el cambio de rutinas. Muchas familias se agrupan para tomarse vacaciones, comparten una propiedad alquilada o ahorran y visitan la vivienda de un familiar.

Esto también genera una disminución en la cantidad de días que se quedan en el destino: desde 4 o 5 hasta una semana, período que prefiere la mayor cantidad de gente. A la vez cayó bastante la cantidad de personas que se quedan 15 días o más.

En Mar Chiquita, el intendente Walter Wischnivetzky aseguró que "los niveles de ocupación son lejanos a los récords que hemos tenido años anteriores, viene más tranquilo y con un menor nivel de gastos". Por el momento tienen una temporada "correcta" pero con un 86% de ocupación a diferencia del 100% para el mismo período.

En esa línea remarcó que "tenemos entre un 10 y un 15% de reducción con respecto a años anteriores. La situación y las medidas del Gobierno nacional han impactado en el turismo local así como en toda la economía. El consumo es menor, se han acortado las estadías, reducido el gasto, se ve en los comercios y lo dialogamos con todo el sector turístico".

A todo esto, se suma un éxodo de argentinos que viajaron a las costas de Brasil, Chile y Uruguay para poder disfrutar de sus vacaciones, debido a las ventajas cambiarias. Ante esta realidad, Escudero remarcó que "las políticas nacionales obviamente no han sido las mejores para el sector popular, que son los que no vemos prácticamente en nuestro destino, que comúnmente nos visitaban, entendiendo que no han podido salir de vacaciones".

"Obviamente, la cuestión cambiaria ha permitido que se elijan destinos internacionales por sobre la promoción de los destinos nacionales que hacen tanto el gobierno nacional como también los medios. Esta posibilidad de que la clase media se vaya a las playas vecinas genera realmente un perjuicio porque se está hablando de más de 6.000 millones de dólares que se van a ir al destino internacional de Brasil, Uruguay y Chile y no quedan en las economías regionales de la Argentina", contó.

En cuanto al panorama para el resto de las vacaciones, el secretario augura que la segunda quincena va a ser un poco mejor, ya que "es un poco más fuerte en cantidad de público". "Sí vemos con preocupación nuevamente el mes de febrero, en relación con el inicio de clases de algunas provincias que arrancan en la mitad del mes de febrero y carnavales que van a estar sucediendo a fines de febrero y los primeros días de marzo", sentenció.