Un turista murió ahogado en Córdoba: ya son nueve fallecidos en lo que va de la temporada

El joven de 24 años había viajado desde Buenos Aires y se encontraba de visita en una cascada en Río Ceballos. Pidió auxilio luego de no poder mantenerse a flote, pero no lo pudieron sacar a tiempo.

Un hombre de 24 años oriundo de Buenos Aires estaba de visita en Córdoba y murió ahogado en el Río Ceballos luego de no poder mantenerse a flote en el agua. De esta manera, se convirtió en la novena víctima fatal por ahogamiento en lo que va el verano.

Lucas Iván Paz ingresó a un río en las inmediaciones del camino Pozos Verdes en el barrio La Quebrada, con el objetivo de visitar una cascada junto a su hermana. Al estar dentro del agua, comenzó a pedir auxilio luego de notar que no podía mantenerse a flote. Pero lo sacaron cuando ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades investigan los motivos por los que llevaron al desenlace fatal, mientras que el caso de suma a más víctimas fatales que sufrieron accidentes en La Calera, Nono Villa Rumipal, Villa Carlos Paz, dique Piedras Moras, Mina Clavero y Río Tercero.

Las medidas más comunes que recomiendan los organismos de emergencia y autoridades locales tienen que ver con no habitar las zonas profundas, prestar atención en las corrientes y no nadar en áreas no habitadas.