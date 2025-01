Tragedia en Neuquén: un hombre murió ahogado en un lago mientras practicaba surf

Según reconstruyeron las autoridades de seguridad, la víctima no sabía nadar y tampoco contaba con los elementos necesarios para hacer el deporte.

Un turista porteño murió tras caer de su tabla de surf en el lago Mari Menuco, ubicado en la provincia de Neuquén. Según contaron sus amigos, el joven no tenía chaleco salvavidas, y el sitio no estaba habilitado ni contaba con la presencia de guardavidas.

El incidente tuvo lugar cuando Reynoso ingresó al lago con una tabla inflable de surf, habitualmente utilizada para la práctica de Stand Up Paddle (SUP). Se alejó unos 25 metros de la costa para realizar la actividad junto a una pareja local. Sin embargo, pocos minutos después, perdió el equilibrio y cayó al agua.

Según informó el comisario inspector Marcos Mazzone, Reynoso no sabía nadar y no contaba con los elementos de seguridad adecuados, como un chaleco salvavidas. Además, no estaba sujeto a la tabla, una medida común en este tipo de deportes.

Sus amigos lograron sacarlo del agua e intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP, pero no tuvieron éxito. Finalmente, cerca de las 14 horas, personal médico de Centenario confirmó su fallecimiento.

El comisario Mazzone, quien está a cargo de la Zona Periferia II, detalló que el lago Mari Menuco no está habilitado como balneario ni cuenta con personal de rescate. “Cuando llegamos, encontramos a dos parejas: una de Buenos Aires y otra de Neuquén. Reynoso había llegado el día anterior para visitar a amigos y decidió pasar el día en el lago”, comentó.

En diálogo con el medio local Centenario Digital, Mazzone explicó que el viento pudo haber sido un factor clave en el accidente, ya que hizo volcar la tabla de Reynoso. También mencionó que este tipo de condiciones climáticas ha ocasionado previamente que pequeñas embarcaciones queden varadas en el lago.

Finalmente, el comisario destacó la importancia de respetar las medidas de seguridad para evitar tragedias de este tipo: “Es un hecho lamentable que pudo haberse evitado. Muchas personas incluso realizan estas actividades bajo la influencia del alcohol, lo que incrementa los riesgos”.