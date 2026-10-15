15 de octubre de 2026 Inicio
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Un represor condenado por delitos de lesa humanidad fue asaltado y torturado en su casa de Mar del Plata

El excoronel Rodolfo Godoy, de 89 años, cumple prisión domiciliaria por secuestros y tormentos realizados durante la última dictadura militar. Los ladrones se escondieron en el patio de su vivienda y lo sorprendieron cuando abrió la puerta.

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Rodolfo Godoy junto a Alejandro Menichini

Rodolfo Godoy junto a Alejandro Menichini, otro represor condenado.

Un grupo de delincuentes asaltó, ató y golpeó al excoronel Rodolfo Enrique Godoy y a su esposa, ambos de 89 años, el lunes por la mañana, en su casa del barrio Stella Maris de Mar del Plata, donde el represor, condenado por delitos de lesa humanidad, cumple prisión domiciliaria.

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega.
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Los asaltantes se escondieron en el sector trasero de la propiedad a la espera de un movimiento de las víctimas. Esta modalidad delictiva se denomina "La Dormilona" y consiste en que los ladrones aguardan que los dueños abran la puerta del patio para irrumpir en el interior de la casa con suma violencia.

El ataque duró un lapso de 35 minutos. Los ladrones mantuvieron los rostros cubiertos, vistieron ropa negra y utilizaron guantes para evitar su identificación. Antes de huir, se apoderaron de u$s4.000, $470.000 y un dispositivo GPS.

La banda escapó a toda velocidad a bordo de una camioneta marca Ford Ranger tipo 4x4 de color gris plata. Luego del asalto, la pareja llamó al 911 y una ambulancia acudió a la propiedad para curar las lesiones producidas por los golpes. La Justicia caratuló la causa penal como "robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda".

El exoficial del Ejército acumula múltiples condenas por secuestros

Godoy ofició como segundo jefe y jefe de la plana mayor del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela durante la última dictadura militar. Desde esa posición jerárquica planificó, dirigió y supervisó operaciones del aparato represivo en la zona oeste del conurbano bonaerense.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata lo condenó a 25 años de prisión en 2020 por los crímenes cometidos contra 84 personas en la Brigada de Investigaciones de San Justo. Dos años después, otro tribunal le impuso una pena de 18 años por privaciones ilegales de la libertad y tormentos en la comisaría de Ramos Mejía.

Los jueces lo consideraron coautor mediato de los delitos por su intervención con una estructura organizada para cometer crímenes. El militar también recibió una condena en 2021 por su responsabilidad en el centro clandestino Sheraton, lugar de cautiverio del escritor desaparecido Héctor Germán Oesterheld.

El beneficio de la detención domiciliaria de Godoy generó cuestionamientos sociales en Mar del Plata. En agosto de 2018, la prensa local fotografió al represor en un café de la ciudad junto a un expolicía, situación que desató un fuerte repudio de los organismos de derechos humanos.

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