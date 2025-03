San Justo: un joven quiso evitar el robo de una moto, lo balearon y murió

"Eso mismo hace Luis Gabriel Quinteros, que se encontraba a unos 30 metros. Los delincuentes se acercan y empiezan a los tiros. Uno de esos disparos le ingresó por el abdomen. Lo llevaron al Hospital Paroissien, donde lamentablemente a las 3 de la mañana terminó falleciendo", relató en Mañanas Argentinas por C5N.

"La familia está destrozada", aseguró Claudia, prima de la víctima. "Nos quitaron un pedacito de vida. No hay consuelo porque no esperás una cosa así. Uno siempre cree que a nosotros no nos va a pasar. Y teniendo todos los recaudos, así y todo nos tocó", lamentó.

"Él estaba con sus amigos, se dieron cuenta que le querían robar a una chica y gritaron para ahuyentar, nada más. Ninguno sacó un fierro ni quiso ir a pegarles, nada. Para mí, como no pudieron hacerlo, de bronca, porque son asesinos, tiraron y le pegó a Gaby. Pero podía haber pasado cualquier cosa, estaba lleno", sostuvo.

Claudia describió a su primo como "una excelente persona". "No vas a encontrar nadie que te diga algo malo de él. Era laburador, quería terminar su casa. Tenía dos hermanas, una jungla de amigos que lo ama. Siempre chistoso, también me peleaba mucho, pero lo hacía desde el cariño. No hay consuelo para nada", afirmó.

"Necesitamos que nos ayuden a pedir justicia. No es solamente por Gaby, es para decir basta a todo esto. Nos vamos a reunir en esta esquina, Arturo Illia y Lynch, a las 19 horas, y vamos a marchar hasta la Plaza de San Justo. Traigan algo para hacer ruido, necesitamos hacernos oír. Por favor, no nos dejen solos", pidió.

Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 11, a cargo de Evangelina Sánchez, del Departamento Judicial La Matanza.

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del asesinato en San Justo: es menor de edad