Rucci y Tosco, un debate histórico con ecos contemporáneos

Durante muchos años se pensó este debate como la confrontación entre el sindicalismo combativo, al que representaba el Tosco, titular de la regional cordobesa de Luz y Fuerza y uno de los protagonistas de El Cordobazo, y el sindicalismo tradicional, orgánico y verticalista, representado por Rucci. La obra brinda una mirada sobre tal contrapunto que permite, al menos, ponerlo en entredicho: la deriva de la política y de las instituciones democráticas desde entonces hacen que las luces del siglo XXI permitan ver otras sombras y otros brillos que la urgencia de los años 70 o de la narración posterior simplificaban.

Los personajes y sus dobleces

-Yo lo tenía a Rucci como un personaje muy distante -recuerda Pepe Monje, encargado de interpretar al líder metalúrgico en la obra- lo único en la historia de mi vida con respecto a Rucci fue Claudia (actriz, hija del sindicalista), hemos grabado programas que ya ni me acuerdo, algún Alta Comedia o algún Vittori (se refiere a Teatro como en el teatro, el ciclo televisivo que conducía Darío Vittori en los años 80) tengo a la compañera con un gran recuerdo y nos queremos mutuamente pero de José Ignacio Rucci sólo tenía referencias y cuando me puse a investigar su vida me atrapó.

Monje es siempre recordado por su precoz actuación en las series de los 80 Señorita Maestra y Pelito, pero quizás el público más millenial lo tenga presente por su interpretación de Diego Armando Maradona en la reciente serie de Amazon Maradona sueño bendito. Su coequiper y rival en el debate es Gabriel Rovito, quien también es recordado por su protagónico en la película Los chicos de la guerra de Bebe Kamin o quizás por sus múltiples apariciones en cine y televisión y teatro. Rovito interpreta a Tosco.

-Cuando me lo plantearon me entusiasmó muchísimo la idea y me entusiasmó también que me propusieran hacer de Tosco porque es alguien a quien yo admiré y admiro siempre y su mirada es una guía para mi mirada como sindicalista también, porque dentro de mi sindicato, la Asociación Argentina de Actores, yo fui secretario gremial y la verdad que eso fue un desafío maravilloso".

ED6.jpg

Una de las primeras cuestiones que aparecen en escena es el parecido físico de los actores con los líderes sindicales a los que interpretan. Rovito dice: "había que componerlo porque yo no soy naturalmente parecido a Tosco, entonces eso también me gustó porque me gusta mucho construir personas que no partan desde mí, sino ir yo hacia ellos. Tanto desde la construcción física como desde la construcción emocional o intelectual del personaje, siempre me me gustó y me gustó que me tuvieran en cuenta también el que se haya visto eso en mi forma de actuar".

Por su parte, Monje tuvo que bajar 12 kilos para interpretar al dirigente metalúrgico: "Me tomé tres meses para preparar el personaje, tenía que adelgazar, tenía que dejarme el bigote y prepararme física y mentalmente para este proyecto, con dieta estricta con una nutricionista a conciencia para adelgazar pero poder tener la energía suficiente porque cuando vos estás en función de miércoles a domingo, sábados dos funciones, vos perdés un kilo por función".

Monje dice que fue tanta la emoción que le produjo el encuentro con este personaje que lo hizo reflexionar sobre su propia realidad como actor: "Yo creía que estaba encarnando personajes y les estaba poniendo el cuerpo y este Rucci me demostró que no, que estaba muy alejado de eso, que estaba echando panza como actor, me cambió la energía, tuve que encarar un personaje que de la única forma era con carne, un tipo que está a corazon abierto; yo sabía que Tosco era el intelecto y que Rucci era la pasión, el gran miedo era desbordar, porque Rucci es muy desbordado, muy apasionado".

ED8.jpg

Rovito cuenta que el director "no tenía una intención específica de que los imitáramos, pero había sí un un intento de lograr la imagen y un primer impacto visual porque es algo contemporáneo, si me hubieran llamado para ser de Colón con una peluquita ya está, porque nadie sabe cómo era Colón, pero al tener tanta referencia, eso no se escapa a la mirada del espectador o de la necesidad también de sentir esa representación mucho más real".

Un debate actual en el centro de la escena

El debate entre Rucci y Tosco fue el programa más visto del ciclo "Las dos Campamnas", un show que conducían Jorge Conti y un jovencísimo Gerardo Sofovich en el que la propuesta era sentar a discutir a dos personalidades con miradas muy distintas sobre un tema. Ese año 1973 se producirían las elecciones en las que el peronismo, de la mano de Héctor Cámpora, volvería al gobierno luego de la larga proscripción a la que lo sometió el poder militar y sus socos civiles.

Este espectáculo se propone como un "documento teatral" con la intención abierta de poner sobre la mesa un debate que hoy parece olvidado pero que sin embargo aparece una y otra vez bajo formas nuevas. Si bien la atomización del trabajo, yel empleo precarizado y en negro determinan que hoy los modelos sindicales no sean el eje del debate político en nuestro país, si lo es la forma en que se organizan los sectores sociales agredidos por el neoliberalismo y su versión gurka, La Libertad Avanza. Es en este contexto que el debate acerca de la horizontalidad o la organicidad adquieren relevancia. El debate acerca de un modelo político que enfrente a los poderes tradicionales o se contente con administrar la crisis está tan vigente como cincuenta años atrás.

Hay, además, una cuestión formal que agrega mucho: la elección de la sala. Se trata de uno de los teatros de la Calle Corrientes, precisamente en la misma cuadra de los clásicos Gran Rex y Ópera. Es una propuesta que busca el centro y no la periferia para instalar este debate. "Es una apertura de cabeza, me parece, de Carlos Rottenberg (empresario teatral y dueño del Multitabaris) , de animarse a meter a Rucci y a Tosco en la calle Corrientes, me parece que es una gran jugada", dice Monje. Y Rovito acota: "En otra época el teatro-empresa tomaba todo tipo de historias y lo histórico estaba, el teatro clásico estaba, también estaba la comedia, la revista, el musical, todos esos géneros convivían aún en el teatro empresa, pero en los últimos años me da la sensación de que también por la por la presión social, política, o por las situaciones económicas se ha centrado mucho más en lo que es la comedia como un espacio de relajación de ir al teatro y divertirse y olvidarse,por eso me impactó que se propusiera esta obra en este teatro de Corrientes".

El elenco se completa con Joselo Bella, Miguel Core, Sebastián Dartayete y Enrique Dumont interpretando a los periodistas y a los dos camarógrafos del programa que agregan datos de contexto para entender mejor el debate. Los ecos de las sentencias dictadas en ese programa televisivo siguen resonando hoy, en este momento bisagra de la Argentina, tan lejos y tan cerca de aquel convulsionado 1973.

Las funciones son miércoles, jueves y viernes a las 20hs; Sábados 19.30 y 21.30 hs y los domingos a las 19.30 hs.