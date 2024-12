Por alta demanda, el Hospital de Odontología de la UBA seguirá abierto en el verano

Si bien en años anteriores el Hospital permaneció abierto durante el verano, funcionaba como una extensión de las prácticas que los alumnos de grado venían desarrollando durante el año y no se atendían nuevos pacientes. Este año se cambió la modalidad de atención por el alto nivel de demanda.

"Como a ritmo sostenido estamos en un 30% más de pacientes que en la prepandemia, nos pasa que en el mes de marzo hay un colapso por dos meses de poca atención", explicó a C5N el decano de la Facultad de Odontología, Pablo Alejandro Rodríguez.

Este contexto "complica" y "desorganiza mucho la atención", por lo que se decidió "hacer enero y febrero con plantel docente y no docente de la Facultad". Según detalló, habrá "unos 50 o 100 sillones abiertos todos los días, todo el día, de lunes a viernes, para abastecer a nuevos pacientes que no estaban en tratamiento".

Las atenciones clínicas comenzarán el 6 de enero y se realizarán de lunes a viernes en el horario de 7 a 17:30, exclusivamente ingresando por la guardia del Hospital, ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear 2142. "Ahí se hace el fichado, la radiografía panorámica, y se deriva a los servicios que están abiertos", señaló Rodríguez, quien aclaró que no se asignan turnos previos.

Hospital Odontología UBA El Hospital atiende de lunes a viernes por guardia, sin turno previo. Facebook Facultad de Odontología UBA

"Los servicios generalmente son control de infección, caries, conductos, extracciones y rehabilitación de mediana o baja complejidad: coronas, pernos individuales o pocas piezas, que es lo que más abunda como práctica en la Facultad", indicó. Desde el Hospital adelantaron que en febrero "se sumarán más servicios con el objetivo de ampliar la capacidad operativa".

Crisis de cobertura: ¿por qué hay más pacientes en la Facultad de Odontología?

Rodríguez sostuvo que la Facultad de Odontología recibió en 2024 "entre un 2% y un 4% más de consultas que el año pasado". Explicó que "hay más pacientes no solo porque dejan las prepagas, que no es el principal motivo", sino porque "los odontólogos están atendiendo menos por cobertura".

"Las coberturas de salud públicas o privadas tienen un precio fijo para las prácticas y, como la odontología es bastante más compleja que hace unos años, hay prácticas que no llegan a solventar el insumo o el equipamiento necesario. Eso trae un eventual colapso o fractura del sistema de cobertura, entonces el paciente queda sin atención", indicó.

Muchas personas recurren a la Facultad porque "tiene un costo considerablemente menor que el consultorio particular". "Estamos en un 40% del arancel particular promedio, aproximadamente, y eso trae una mayor demanda", aseguró el decano. Sin embargo, remarcó que no es la única causa, ya que la calidad de los profesionales y del equipamiento también juega un papel fundamental.

"En los últimos 15 años hemos remodelado el 95% del edificio, incorporando equipamiento y tecnología de última generación", destacó. Junto a "docentes bien formados" y "una relación profesor-alumno superior", esto "se traduce en una mejor atención, y el boca a boca va trayendo más pacientes". "No solo es la crisis, sino el servicio y la excelencia de la infraestructura", concluyó.