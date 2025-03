Néstor García: "La Ley Micaela puede salvar vidas, como hubiese salvado la vida de mi hija"

"El presidente Javier Milei no sólo no conoce la Ley Micaela sino que no se ha dictado una sola capacitación de la ley desde que está Milei está en el Gobierno. Hay instrucciones de que no se haga ni siquiera en el Congreso", dice Néstor García, el padre de Micaela García, asesinada en 2017 en la ciudad de Gualeguay en Entre Ríos a la salida de un boliche. Tenía 21 años. Al momento de la nota con C5N, estaban en la provincia de Formosa, trabajando con la Ley Micaela (N°27.499), porque el Estado se corrió de su responsabilidad.