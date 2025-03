Nahir Galarza reveló quién fue el responsable del crimen de Fernando Pastorizzo

En el mismo sentido, contó sus sensaciones en la cárcel y su proceso de crecimiento personal: “He cambiado, he pasado por un proceso y ahora no soy la misma que aquella de los 20 años. Tengo la mente más clara, procesé todo lo que viví, afuera y acá adentro. He cambiado mi forma de ser, era muy reservada y hoy soy lo contrario”.

Nahir Galarza pidió tener "el mismo derecho que los demás internos", exigió "equidad" y sentenció: "Nunca tuve el beneficio de la duda".

En cuanto a la relación con los padres de Pastorizzo, afirmó: “En algún momento quisimos hablar con su familia y no quisieron saber nada. Si tuviera la oportunidad, les pediría perdón desde lo más profundo de mi corazón. He entendido la gravedad, me he puesto en su lugar”.

La oriunda de Gualeguaychú aclaró que "la causa tiene muchas contradicciones" y se refirió al día del hecho: “Mi abogado me llevó sola a declarar ese día y me dijo que dijera que había sido yo. Yo hice lo que me dijo. Después me enteré que ya había arreglado con el fiscal un juicio abreviado, sin pruebas. La parafina -prueba para detectar pólvora- dio negativo y no había testigos oculares”.

La joven señaló que, a la hora de la revisión médica, se le hallaron lesiones: “Me mandaron a un psiquiátrico, me atendieron dos médicos y me mandaron a la Comisaría. Desde el principio todo estuvo muy mal. El juicio abreviado se rompe porque se mediatiza todo, yo iba a firmar por 10 años”.

En el mismo sentido, precisó: "Hubo mucho morbo. Se creó un personaje de una Nahir fría y a la que no le importaba nada. Si salía con cara seria, era fea; si salía sonriendo era fría. Me vi afectada por todo lo que se creó. Si bien he cambiado, era una persona normal y se exageró todo”, indicó la joven.

Tras escribir su libro llamado Exilio, una recopilación de escritos que fue elaborando luego de lo sucedido en 2017, Nahir también habló de sus días en la cárcel: “A la mañana trabajo, por la tarde estudio. Hago ejercicio, voy a la iglesia y hago yoga. Las visitas son limitadas, acá rige un protocolo que está desde la pandemia, sólo nos ven familiares directos cada 15 días. Es muy restrictivo”, apuntó Nahir. Aclaró luego que no tiene pareja y que, por el momento, "no se ve como madre”.