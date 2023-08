Muerte en el Obelisco: una testigo aseguró que "un policía le puso la rodilla en el cuello y otros cuatro dándole patadas"

"Cuando llegamos al lugar para la Asamblea, se acercó el jefe de calle (de la Policía) para saber qué íbamos a hacer. Le dijimos que no íbamos a cortar, que sólo era una Asamblea. Nos dijeron que no se podía prender fuego y le aclaramos que no lo íbamos a hacer ", describió la mujer en diálogo con el móvil de Conflicto de Intereses .

Durante la exposición, Delia se enfocó en cómo sucedió el ataque hacia Molares Schoenfeld: "Estábamos en la Asamblea, con el megáfono abierto. Él terminó de hablar y se alejó un poquito. Se pone a un costado para prender fuego un cigarrillo. Iba a fumar nada más, no iba a prender fuego. Entonces, de repente lo arrastran cuatro o cinco metros, lo ponen en un círculo, un policía le puso la rodilla en el cuello y otros cuatro dándole patadas. ¡Ya estaba reducido! El compañero no tenía nada para resistir, no estaba haciendo nada".

Más adelante, la señora dio a conocer la secuencia que se vivió cuando Facundo Molares se encontraba en muy mal estado: "No había tiempo. ¡Ellos lo estaban matando y no se daban cuenta que se estaba muriendo! ¿En serio no se daban cuenta? Nunca llegó la ambulancia. El mismo policía que lo estaba matando es el que le hizo RCP. La verdad que no entiendo nada. Es una pena. Salimos para una reunión y tenemos un compañero muerto".

Cuál era el motivo de la marcha convocada por las organizaciones

Muerto Represión

La marcha que se realizó este jueves, en las inmediaciones del Obelisco porteño, fue organizada por las agrupaciones MTR Votamos Luchar y Rebelión Popular. Ambas organizaciones realizaban un acto "contra la farsa electoral y por la democracia del pueblo" que fue convocado a través de las redes sociales bajo la consigna "100 fuegos contra la farsa", con la cual proponían "no votar para hacerles saber que no somos parte de esta farsa".

La campaña, a la que adherían estas dos organizaciones, convocó a "realizar fogatas en las esquinas en tu barrio, en las fábricas, universidades, escuelas, clubes, comedores, para demostrar nuestro descontento con la farsa electoral".

"En esos fuegos llamamos a quemar las figuras de los candidatos, los símbolos del saqueo, sus boletas, todo aquello que represente a sus políticas", señalaba el comunicado de la convocatoria.