Los despedidos de Granja Tres Arroyos denuncian que la empresa está "pagando el 50% de la indemnización"

En diálogo con el móvil de Mariela López Brown para La Mañana, señaló que "la primera tanda" de telegramas llegó el miércoles pasado "y después vinieron más: jueves, viernes y hoy lunes también". "Hay muchos compañeros con hijos y con problemas de salud también. No solo te quedás sin trabajo, te quedás sin mutual", remarcó.

Otro de los despedidos contó que tiene "un hijo con discapacidad que ahora se queda sin las prestaciones médicas". "Todavía no he sido indemnizado, pero la semana pasada me encontré con que tenía la mitad del sueldo y no alcanza ni siquiera para cubrir los gastos básicos", lamentó.

"Supuestamente van a pagar el 50% de indemnización, todavía no han pagado nada. Yo salía de vacaciones hoy y me quedé sin trabajo. Estamos todos con la incertidumbre de qué puede llegar a pasar. Esta ciudad no es muy grande y tampoco hay mucho trabajo", señaló Franco, otro despedido.

Los trabajadores denuncian que las desvinculaciones son "un apriete" de la empresa para que el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación "afloje y firme el estado de crisis" que se presentó en diciembre pasado ante la Secretaría de Trabajo, donde se solicitó el despido de hasta 700 empleados o la reducción de salarios.

"Ellos tienen pedidos y las exportaciones no están cortadas como dicen", afirmaron. Nicolás, otro de los despedidos, sostuvo que "los empresarios se llenan los bolsillos gracias a nosotros y ahora nos echaron como perros. Este trabajo es insalubre. El sueldo promedio son $600.000 y ellos nos quieren dar menos para enriquecerse", concluyó.